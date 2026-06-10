أمريكا تستضيف كأس العالم بعد 32 عامًا.. ماذا تغير منذ مونديال 1994؟

تستعد الولايات المتحدة لاحتضان مباريات كأس العالم مرة أخرى بعد مرور 32 عامًا على استضافتها الأولى للبطولة عام 1994، لكن نسخة 2026 تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى عدد المنتخبات والملاعب وأسعار التذاكر ونظام البطولة.

ونستعرض خلال الأسطر التالية أبرز الاختلافات بين كأس العالم 1994، أول نسخة أقيمت في الولايات المتحدة، ومونديال 2026 الذي يقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة أمريكا وكندا والمكسيك في التنظيم.

وشهدت أسعار التذاكر واحدة من أكبر التغييرات بين النسختين، إذ تراوحت أسعار مباريات الدور الأول في مونديال 1994 بين 25 و75 دولارًا، ووصلت تذاكر المباراة النهائية على ملعب «روز بول» إلى ما بين 180 و475 دولارًا.

وارتفعت الأسعار بصورة كبيرة في نسخة 2026، بعدما طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تذاكر المباريات الفردية بأسعار تبدأ من 140 دولارًا وتصل إلى 2735 دولارًا في الدور الأول، بينما وصلت تذاكر النهائي إلى ما بين 4185 و8680 دولارًا، قبل أن يرفع «فيفا» سعر تذكرة النهائي إلى 10990 دولارًا في أبريل الماضي، مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي لأول مرة.

وتغير حجم البطولة بشكل كبير، بعدما كانت نسخة 1994 الأخيرة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا، بينما تشهد نسخة 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، مع استحداث دور يضم 32 فريقًا، ليرتفع عدد مباريات المنتخبين طرفي النهائي إلى 8 مباريات بدلًا من 7.

وشهدت الملاعب اختلافات عديدة، بعدما سمح «فيفا» سابقًا ببعض الملاعب ذات الأبعاد الأقل رغم تحديده مقاسات 68 × 105 أمتار، بينما جرى تعديل ملاعب نسخة 2026 لتتوافق مع المعايير المطلوبة.

وسجل مونديال 1994 حضورًا جماهيريًا بلغ 3.59 مليون مشجع بمتوسط 68991 متفرجًا في 52 مباراة، فيما يتوقع أن يصل الحضور في نسخة 2026 إلى ما بين 6 و7 ملايين مشجع مع زيادة عدد المباريات.

وأقيمت نسخة 1994 في 9 ملاعب داخل الولايات المتحدة فقط، بينما تقام نسخة 2026 على 16 ملعبًا، بواقع 11 ملعبًا في أمريكا، و3 في المكسيك، وملعبين في كندا، على أن تستضيف الولايات المتحدة جميع المباريات بداية من دور الثمانية.

وغابت مدينة شيكاغو عن قائمة المدن المستضيفة للنسخة الجديدة، بعدما لم تبد اهتمامًا بتنظيم المباريات بسبب ما وصفته بعدم وجود ضمانات مالية من «فيفا»، رغم استضافة ملعب «سولجر فيلد» المباراة الافتتاحية عام 1994.

واستُخدمت في نسخة 1994 عدة ملاعب تابعة لدوري كرة القدم الأمريكية، منها «جاينتس» و«فوكسبورو» و«بونتياك سيلفردوم» و«روبرت كينيدي»، بينما تقام مباريات 2026 في الولايات المتحدة داخل 11 ملعبًا تابعًا للدوري الأمريكي لكرة القدم، وتضم مرافق حديثة ومقاعد مميزة.

وتغير التعامل مع ظروف الطقس، بعدما خاضت المنتخبات مباريات نسخة 1994 دون توقف رغم الحرارة والرطوبة، بينما تشهد نسخة 2026 فترات راحة لشرب الماء لمدة 3 دقائق في كل شوط.

واختلف نظام التبديلات بين النسختين، حيث كان مسموحًا في 1994 بإجراء تبديلين فقط مع إضافة حالة خاصة لحارس المرمى، بينما يسمح في مونديال 2026 بإجراء 5 تبديلات، وتبديل سادس عند اللجوء للوقت الإضافي، إضافة إلى تبديل خاص بحالات الارتجاج.

وشهد مونديال 1994 ظهور أسماء اللاعبين على القمصان للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، لتصبح بعد ذلك جزءاً ثابتاً من هوية اللعبة، كما كانت النسخة نفسها بداية وضع أرقام اللاعبين على مقدمة القمصان، بعد سنوات من اعتماد الأرقام بشكل إلزامي في البطولة منذ عام 1950.

وتغيرت طريقة إدارة البطولة، بعدما كانت لجنة تنظيم محلية بقيادة آلان روثنبرج مسؤولة عن مونديال 1994، بينما يتولى «فيفا» تنظيم نسخة 2026 بشكل مباشر بقيادة رئيسه جياني إنفانتينو.