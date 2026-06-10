«البرابرة السعداء».. رسالة غريبة من رئيس «فيفا» قبل انطلاق كأس العالم

استخدم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وصف «البرابرة السعداء» للحديث عن الجماهير المنتظر وصولها إلى لوس أنجليس من مختلف أنحاء العالم خلال كأس العالم، في إشارة ساخرة إلى الأعداد الكبيرة من المشجعين التي ستتوافد على المدينة مع انطلاق البطولة.

وقال إنفانتينو خلال حفل إطلاق احتفالات كأس العالم في ملعب لوس أنجليس كوليسيوم: «ستتعرضون للغزو.. ستغزوكم حشود من البرابرة، لكنهم برابرة سعداء، فلا تقلقوا»، في وصفه للأعداد الكبيرة من الجماهير المنتظرة خلال البطولة.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الرياضة والترفيه، بينهم الممثلان ويل فيريل وبريندان هانت، والمغني لانس باس، ولاعب كرة السلة السابق روبرت هوري، إلى جانب نجمتي كرة القدم الأمريكيتين ميا هام وكوبي جونز.

وأكد رئيس «فيفا» أن لوس أنجليس وبقية المدن المستضيفة ستتحول إلى تجمع عالمي للجماهير، حيث سيرتدي المشجعون من مختلف الأعمار قمصان منتخباتهم ويحملون الأعلام ويرسمون وجوههم بألوان بلدانهم.

وأضاف إنفانتينو: «سواء كانوا رجالاً، أو نساءً، أو أطفالاً، أو أجداداً، لا يهم، سيكونون جميعاً قد رسموا وجوههم بألوان بلدانهم، وسيرغبون فقط في الاستمتاع والمرح لأن هذا ما نريد تحقيقه من كأس العالم.. نريد توحيد العالم».

وتقام كأس العالم 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتصبح أول نسخة في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، إذ أكد إنفانتينو أن ربع دول العالم ستكون ممثلة داخل الملعب، بينما سيتابع البطولة مليارات الأشخاص حول العالم.

وقال رئيس «فيفا»: «هذه ليست مجرد كأس عالم، بل ستكون أكبر وأعظم بطولة كأس عالم لكرة القدم في التاريخ».

وتستضيف لوس أنجليس 8 مباريات خلال البطولة، إلى جانب مهرجانات للجماهير و10 مناطق مخصصة للمشجعين في مختلف أنحاء المدينة، إذ وصف إنفانتينو المدينة بأنها «عاصمة الترفيه في العالم».

ويبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم بمواجهة باراغواي على ملعب «سوفي» في إنجلوود، بعد حفل افتتاح يتضمن عروضاً موسيقية بمشاركة كاتي بيري وفيوتشر وأنيتا.

وشبه إنفانتينو حجم البطولة بتنظيم «104 مباريات سوبر بول» على مدار أكثر من شهر، في إشارة إلى العدد الإجمالي للمباريات التي ستقام في الدول الثلاث المستضيفة.

واختتم رئيس «فيفا» حديثه قائلاً: «خلال الشهر ونصف الشهر القادمين، لا يهم ما سنطلقه على اللعبة، طالما أننا نستمتع ونمرح».