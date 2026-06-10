أهداف صنعت مجد «لاروخا» (فيديو)

تستعد إسبانيا لخوض مشاركتها السابعة عشرة في نهائيات كأس العالم، وهي تحمل إرثاً حافلاً باللحظات التاريخية والأهداف التي بقيت محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم، وخلال 67 مباراة خاضها المنتخب الإسباني في البطولة العالمية، سجل لاعبوه 108 أهداف، كان لبعضها تأثير كبير في رسم مسيرة «لاروخا» على الساحة الدولية.

ويبقى الهدف الأكثر شهرة في تاريخ إسبانيا بالمونديال ذلك الذي سجله النجم المعتزل أندريس إنييستا في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، إذ بعد 116 دقيقة من الصراع التكتيكي أمام هولندا، استغل إنييستا تمريرة زميله سيسك فابريغاس ليسدد الكرة في الشباك، مانحاً بلاده أول لقب عالمي في تاريخها.

وقبل ذلك بعقدين، تألق ميخيل في مونديال 1990 بإيطاليا، عندما سجل ثلاثية «هاتريك» في مرمى منتخب كوريا الجنوبية، وكان أبرزها هدف افتتاحي رائع بتسديدة طائرة من تمريرة عرضية طويلة، لينهي البطولة بأربعة أهداف ويؤكد مكانته بين أبرز نجوم جيله.

كما يحتفظ المهاجم فرناندو توريس بمكانة خاصة في الذاكرة الإسبانية، بعدما سجل هدفاً جماعياً رائعاً في مرمى أوكرانيا خلال مونديال 2006. وجاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات المتقنة بدأت من وسط الملعب وانتهت بتسديدة قوية من «إل نينيو»، الذي أنهى مسيرته المونديالية بأربعة أهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

وفي مونديال روسيا 2018، جاء أحد أجمل أهداف إسبانيا من لاعب لم يكن معروفاً بقدراته التهديفية، إذ أطلق المدافع ناتشو فرنانديز تسديدة صاروخية ارتطمت بالقائم قبل أن تستقر في الشباك خلال المواجهة المثيرة أمام البرتغال، التي انتهت بالتعادل 3-3، ليصبح الهدف واحداً من أكثر الأهداف الإسبانية تداولاً في تاريخ البطولة.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يبقى السؤال مطروحاً: من سيكون النجم الجديد القادر على إضافة فصل جديد إلى سجل الأهداف الخالدة لمنتخب إسبانيا في أكبر محفل كروي على مستوى العالم؟