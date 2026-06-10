نجوم الفن والرياضة يزينون افتتاح المونديال في مكسيكو سيتي

تتجه أنظار العالم إلى مدينة مكسيكو سيتي، التي تستعد لاحتضان حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، في حدث استثنائي يجمع بين كرة القدم والموسيقى والثقافة، ويشكل الانطلاقة الرسمية لأكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة نخبة من النجوم العالميين في مراسم الافتتاح التي ستقام على أرضية ملعب مكسيكو سيتي، قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وسط حضور جماهيري ضخم وترقب عالمي واسع.

وسيؤدي النجم المكسيكي الشهير أليخاندرو فرنانديز النشيد الوطني المكسيكي، فيما تتولى النجمة الجنوب أفريقية تايلا أداء النشيد الوطني لبلادها، في لحظة رمزية تجمع الشعوب عبر كرة القدم.

وفي الجانب الفني، سيشهد الحفل عرضاً استثنائياً يجمع نجمي الموسيقى اللاتينية جيه بالفين وريان كاسترو، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أعمالهما المشتركة مؤخراً، ليقدما واحدة من أبرز فقرات الأمسية الافتتاحية.

ولن يقتصر الأمر على هؤلاء فقط، إذ سيحضر ألبوم كأس العالم 2026 الرسمي من خلال عروض فنية يقدمها عدد من أشهر نجوم الموسيقى العالمية، يتقدمهم شاكيرا، وبيليندا، وبورنا بوي، وداني أوشن، إلى جانب فرق مانا، ولوس أنجلوس أزولز، وليلى داونز.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الافتتاح في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما تفتح أبواب الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، مع برنامج ترفيهي متكامل يتضمن عروضاً تفاعلية وجوائز وأنشطة جماهيرية متنوعة.

وتحمل المكسيك شرف افتتاح البطولة التاريخية التي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول، لتدشن سلسلة من الاحتفالات الافتتاحية التي ستتواصل لاحقاً في المدن المستضيفة عبر أمريكا الشمالية.

وينتظر أن يشكل الحفل مزيجاً فريداً من الشغف الكروي والإبداع الفني، في بداية رحلة تمتد حتى 19 يوليو المقبل، حيث يسعى العالم للاحتفاء بلعبة تجمع الشعوب والثقافات تحت راية كأس العالم.

وفي الوقت نفسه، تبدأ احتفالات كأس العالم رسمياً مساء اليوم، عبر سلسلة من الحفلات الموسيقية الاستثنائية ضمن فعالية العد التنازلي لكأس العالم، وبالتعاون مع جوائز غرامي، والتي تقام بشكل متزامن في ثلاث مدن كبرى هي تورنتو، ومكسيكو سيتي، ولوس أنجلوس.

وتأتي هذه السلسلة الفنية كافتتاح غير تقليدي للبطولة، حيث تمزج بين كرة القدم والموسيقى والثقافة، في تجربة ترفيهية تعد الأكبر من نوعها في تاريخ كأس العالم، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في العالم.

وفي مدينة تورنتو، يعتلي مسرح الحدث أعضاء فريق ذا بيتش، إلى جانب أسماء بارزة مثل برايان آدامز ونورا فتحي، بالإضافة إلى تعاون موسيقي يجمع بين فنانين مثل آهي وويكليف جان، في ليلة كندية تحتفي بروح الانفتاح الفني.

أما في مكسيكو سيتي، فيتصدر الحفل الأسطورة العالمية أندريا بوتشيلي، إلى جانب عروض موسيقية مميزة لفرقة لوس أنجلوس أزولز، والفنانة بيليندا، في مزيج يجمع بين الأصالة المكسيكية والبعد العالمي للحدث.

وفي لوس أنجلوس، تنضم النجمتان آفا ماكس وبيا إلى قائمة المشاركين، إلى جانب عروض سابقة لفنانين عالميين مثل ميجور ليزر وديبلو ودافيدو، في ليلة يتوقع أن تتحول إلى عرض موسيقي عالمي متعدد الثقافات.

وتجمع هذه السلسلة، التي تقام بالشراكة مع جوائز غرامي، نخبة من الفنانين الذين شاركوا في الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، إلى جانب أسماء عالمية أخرى، في إطار احتفالي يهدف إلى خلق تجربة فريدة تسبق انطلاق البطولة.

وسيتمكن الجمهور حول العالم من متابعة الحفلات مباشرة عبر منصات البث الرقمي التابعة لـ«فيفا»، إلى جانب محتوى حصري خلف الكواليس، لتشكل هذه الاحتفالات البداية الفعلية لرحلة مونديالية غير مسبوقة، تمتد عبر ثلاث دول و16 مدينة، وتجمع بين الرياضة والفن في أكبر مهرجان كروي على وجه الأرض.