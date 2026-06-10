البيت الأبيض: «أسباب وجيهة» وراء حظر حكم صومالي وإداريين إيرانيين من المونديال

اعتبر رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، أندرو جولياني، أن منع دخول حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني كانا لـ«أسباب وجيهة».

ومُنِع الحكم الصومالي عمر عرتن من الدخول إلى الولايات المتحدة السبت بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي رغم حيازته تأشيرة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاحقا استبعاده عن لائحة حكام البطولة.

اعتبر رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، أندرو جولياني، أن منع دخول حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني كانا لـ«أسباب وجيهة».

ومُنِع الحكم الصومالي عمر عرتن من الدخول إلى الولايات المتحدة السبت بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي رغم حيازته تأشيرة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاحقاً استبعاده عن لائحة حكام البطولة.

في المقابل، رُفضت التأشيرات الأمريكية لنحو 15 عضواً من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني. وقال جولياني خلال ندوة نظمها مركز «أتلانتيك كاونسل» للأبحاث في واشنطن إنه «حتى الآن، تمكن 35 منتخباً من دخول الولايات المتحدة. لم يُمنع أي لاعب أو مدرب من الدخول».

وأضاف: «هناك مسؤولون إداريون منعوا من الدخول ولأسباب وجيهة»، متحدثاً عن ضرورة منع «جهات خبيثة من دخول البلاد تحت غطاء كأس العالم» التي تنطلق الخميس من المكسيك، شريكة الضيافة مع الولايات المتحدة وكندا.

وتابع: «كان هناك حكم لم يُسمح له بالدخول. لا يمكنني الخوض في التفاصيل، لكن ما أستطيع قوله هو أن ذلك كان لسبب وجيه جداً»، موضحاً أنه أجرى محادثات مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ورئيس شرطة الحدود.

ولا تزال أسباب منع دخول عرتن الذي أدار مباريات في كأس الأمم الأفريقية من بين بطولات أخرى واختير أفضل حكم أفريقي لعام 2025، غير معروفة، في وقت عزت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية القرار إلى «مشاكل تتعلق بالتدقيق في خلفيته».

وأضاف جولياني: «يمكن لجميع أفراد الجهاز التدريبي للمنتخب الإيراني الدخول. هناك مسؤولون إيرانيون لا يمكنهم الدخول، وهنا أيضاً لأسباب وجيهة جداً»، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

وأردف: «كما يمكنكم أن تتخيلوا، هناك أشخاص يدّعون أنهم مدربون، لكنهم ربما ليسوا كذلك»، مشيراً إلى احتمال وجود أشخاص بينهم «يعملون مباشرة مع الحرس الثوري»، الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأجبرت الشكوك المتعلقة بالحصول على التأشيرات الأمريكية، بسبب النزاع الجاري في الشرق الأوسط، المنتخب الإيراني على نقل مقره الأساسي من توكسون في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك، رغم أنه سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.