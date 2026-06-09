فيراتي لـ«البيان»: مونديال 2026 استثنائي.. وإنجلترا تملك فريقاً قوياً «فيديو»



قال الدولي الإيطالي السابق ماركو فيراتي إنه يتوقع أن تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم منافسة كبيرة ومستوىً عالياً، في ظل مشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وأضاف فيراتي أن البطولة ستكون، من وجهة نظره، «كأس عالم رائعة جداً»، موضحاً أن وجود جميع المنتخبات في المنافسة سيمنح الجماهير فرصة مشاهدة عدد أكبر من المباريات، وهو ما يريده المشجعون دائماً، كما سيزيد من حجم التوقعات والترشيحات المصاحبة للبطولة.



وأشار اللاعب الإيطالي إلى أن هناك عادة ثلاثة أو أربعة منتخبات تدخل أي بطولة كبرى وهي مرشحة أكثر من غيرها للفوز باللقب، لكنه اختار البرتغال وفرنسا وإسبانيا كأبرز المنتخبات التي يراها قادرة على المنافسة بقوة في النسخة المقبلة من المونديال.



وتابع فيراتي حديثه مؤكداً أنه لا يستبعد المنتخب الإنجليزي من دائرة المنافسة، لافتاً إلى أن إنجلترا تمتلك هذا العام فريقاً جيداً للغاية، كما أنها تضم مجموعة مميزة من اللاعبين وتقدم مستويات قوية تجعلها من بين المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولة ومقارعة أبرز المرشحين على اللقب العالمي.



ويملك فيراتي خبرة سابقة في نهائيات كأس العالم، إذ شارك مع المنتخب الإيطالي في مونديال البرازيل 2014 بعد اختياره ضمن القائمة النهائية للأتزوري. وخاض أول مباراة أساسية له في البطولة أمام إنجلترا، وأسهم في بناء الهجمة التي جاء منها الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال الفوز 2-1، بعدما لعب دوراً مهماً في التحضير للكرة التي سجل منها كلاوديو ماركيزيو هدف التقدم، لكن مشوار إيطاليا في تلك النسخة انتهى مبكراً بعد خسارتها أمام كوستاريكا وأوروغواي في دور المجموعات، لتودع البطولة من الدور الأول.



