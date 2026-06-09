كأس العالم 2026.. 79 دولاراً تضع اسمك على شاشة الملعب

أتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للجماهير فرصة ظهور أسمائهم على الشاشات العملاقة داخل ملاعب كأس العالم 2026، مقابل دفع 79 دولاراً، ضمن خدمة جديدة سيتم تطبيقها قبل انطلاق مباريات البطولة.



وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الخدمة التي تحمل اسم «Super Shoutout» تشمل مباريات دور المجموعات الـ72 في المونديال، حيث يمكن للمشجع حجز ظهور اسمه على لوحة النتائج داخل الملعب قبل المباراة مقابل 79 دولاراً، دون احتساب الضرائب.



وأوضحت الصحيفة أن الصفحة الخاصة بالخدمة تروج إمكانية حجز ظهور الاسم «خلال المباراة» وفي «اللحظة المناسبة»، لكن الشروط الرسمية تشير إلى أن الرسائل ستظهر قبل بداية اللقاء فقط، ولن يتم عرضها أثناء اللعب.



وأكد «فيفا» أن الأماكن المتاحة محدودة، وسيتم التعامل مع الطلبات وفق أولوية الحجز، مشيراً إلى أن مدة ظهور الاسم ومكان عرضه على الشاشة غير مضمونين بشكل محدد، كما لن يستطيع المشجع اختيار توقيت الظهور عند إتمام عملية الشراء.



وأكد الاتحاد الدولي أن ظهور الأسماء سيكون جزءاً من تجربة الجماهير الموجودة داخل الملعب فقط، موضحاً أن شراء الخدمة لا يضمن مشاهدة الاسم من جميع الحاضرين، كما لا يعني ظهوره في البث التلفزيوني للمباراة أو عبر المنصات الرقمية المختلفة.



وتتيح الخدمة للمشجعين الموجودين داخل الملعب إمكانية عرض أسمائهم على الشاشة العملاقة قبل انطلاق المباراة، مع السماح بحجز ما يصل إلى 4 رسائل ظهور في الطلب الواحد سواء بالاسم نفسه أو بأسماء مختلفة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 316 دولاراً قبل إضافة الضرائب.



ويخضع الاسم المطلوب عرضه للمراجعة قبل الموافقة عليه، للتأكد من عدم احتوائه على أي كلمات أو عبارات غير مناسبة. ويغلق «فيفا» باب شراء الخدمة قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة، بينما لا يتم خصم المبلغ من البطاقة البنكية إلا بعد الموافقة على الطلب بشكل نهائي.



وتأتي الخدمة الجديدة في وقت تعرض فيه «فيفا» لانتقادات بسبب ارتفاع تكاليف حضور كأس العالم 2026، خاصة أسعار التذاكر، ودافع الاتحاد الدولي عن سياسته باعتبارها مرتبطة بطبيعة السوق في أمريكا الشمالية، مع تأكيده إعادة استثمار الإيرادات في تطوير كرة القدم حول العالم.



وكانت أسعار التذاكر قد أثارت اعتراضات من منظمات جماهيرية، بينما وصف اتحاد مشجعي كرة القدم في أوروبا ارتفاع الأسعار بأنه ابتعاد كبير عن تقاليد كأس العالم.