3 نجوم آسيويين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ المونديال

قبل ساعات قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، استحضر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ذكريات عدد من أبرز النجوم الذين رفعوا راية القارة الصفراء في أكبر محفل كروي على مستوى العالم، وتركوا بصمات خالدة في تاريخ البطولة بإنجازاتهم وأهدافهم ولحظاتهم الاستثنائية. وعلى مدار عقود، نجح العديد من اللاعبين الآسيويين في تحدي التوقعات ولفت أنظار العالم، لكن ثلاثة أسماء تميزت بشكل خاص بفضل تأثيرها الكبير في نهائيات كأس العالم.



بارك جي سونغ

يعد النجم الكوري الجنوبي بارك جي سونغ، أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الآسيوية، بعدما لعب دوراً محورياً في الإنجاز التاريخي لمنتخب بلاده خلال مونديال 2002.

وسجل بارك هدف الفوز الشهير على البرتغال، الذي قاد كوريا الجنوبية إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، قبل أن يواصل منتخب «محاربي التايغوك» رحلته التاريخية نحو نصف النهائي، كأول منتخب آسيوي يحقق هذا الإنجاز، كما سجل أهدافاً أخرى في نسختي 2006 و2010، ليؤكد مكانته كأحد أعظم لاعبي القارة.



تيم كاهيل

يعتبر الأسترالي تيم كاهيل الهداف الآسيوي التاريخي في كأس العالم برصيد خمسة أهداف، بعدما تألق في أربع نسخ بين 2006 و2018. وكانت أبرز لحظاته في مونديال 2006 عندما قاد أستراليا لقلب تأخرها أمام اليابان إلى فوز مثير 3-1، مسجلاً أول أهداف منتخب بلاده في تاريخ البطولة، كما سجل أحد أجمل أهداف كأس العالم في نسخة 2014 بتسديدة مذهلة على الطاير أمام هولندا.



كيسوكي هوندا

فرض كيسوكي هوندا نفسه كأحد أعظم لاعبي اليابان في تاريخ المونديال، بعدما سجل أربعة أهداف في ثلاث نسخ متتالية بين 2010 و2018. وقاد هوندا منتخب «الساموراي الأزرق» إلى دور الـ16 في جنوب أفريقيا 2010، قبل أن يصبح أول لاعب ياباني يسجل في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، مؤكداً مكانته بين أساطير الكرة الآسيوية.