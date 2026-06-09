كيف تحول مونديال 2026 إلى مختبر تكنولوجي مرعب للاعبين؟

لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تعتمد على مهارة الأقدام ودهاء المدربين؛ بل تحولت رسمياً مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 إلى العصر «السيبراني» الكامل. في هذا المونديال الأكبر تاريخياً، أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الستار عن حزمة من التقنيات المستقبلية الصادمة التي أثارت دهشة الجماهير ورعب اللاعبين، واصفين الخطوات الجديدة بأنها تنهي «الرومانسية التقليدية للعبة» لصالح دقة الذكاء الاصطناعي الصارمة.

في غرف تكنولوجيا المونديال، لم يعد الحديث عن جودة الجلود أو مرونة ارتداد الكرة، بل عن «عقلها الإلكتروني». الكرة الرسمية للبطولة، والتي أُطلق عليها اسم «تريوندا»، تحولت إلى ما يشبه القمر الصناعي المصغر داخل الملعب، حيث تحتوي في مركزها على مستشعر متطور يعمل بتقنية التعليق الاهتزازي، ويقوم بإرسال بيانات حركية لغرف الـ VAR بمعدل 500 مرة في الثانية الواحدة.

ترتبط هذه السرعة الفائقة مباشرة بنظام التسلل شبه الآلي، حيث يستطيع الكمبيوتر تحديد نقطة ركل الكرة بدقة متناهية، ومعرفة ما إذا كان المهاجم متقدماً بمقدار «سنتيمترين» فقط من كتفه أو حذائه عبر الكاميرات المعلقة. الطريف في كواليس معسكرات المنتخبات أن اللاعبين بدأوا يمزحون قائلين إن «الاحتفالات بالأهداف قد تُمنع بأمر القانون»، حيث بات المهاجمون يخشون الاحتفال بالجري نحو الجماهير لعلمهم أن «رمش عين» أو اندفاعاً غير مقصود بجزء من الميليمتر كفيل بإلغاء الهدف بعد دقيقة كاملة من المراجعة الرقمية.

الخطوة الأكثر إثارة للجدل في الكواليس كانت اعتماد الفيفا رسمياً لتقنية كاميرا الصدر للحكام كأداة ردع أساسية. يرتدي حكام الساحة كاميرات بالغة الصغر مدمجة في منتصف قمصانهم، متصلة ببروتوكول صوتي عالي النقاء لرصد وتوثيق أي صراخ، أو تهديد، أو تفوه بعبارات غير لائقة من اللاعبين تجاه الطاقم التحكيمي، ما يمنح اللجان الانضباطية دليلاً قاطعاً لإصدار عقوبات مغلظة فوراً بعد المباريات.

إلى جانب الردع، تتيح هذه التقنية لشبكات البث العالمية عرض لقطات حية وحصرية من «منظور الحكم» أثناء المشاحنات والالتحامات القريبة، مما يضع ملايين المشاهدين خلف الشاشات في قلب الحدث وبدقة صوت وصورة مرعبة للاعبين الذين كانوا يعتمدون سابقاً على مبدأ أن ما يحدث في الملعب يدفن فيه. وقد أحدثت هذه الترسانة التكنولوجية انقساماً حاداً؛ فبينما يراها الفيفا تحقيقاً للعدالة المطلقة، يرى قطاع واسع من الجماهير أن اللعبة بدأت تفقد هويتها الإنسانية ومتعة «الخطأ البشري» لتتحول إلى برمجيات جافة تدار بالخوارزميات.