قوائم المجد حُسمت.. 12 منتخباً عالمياً في وضع الجاهزية القصوى لضربة البداية

في الوقت الذي تحبس فيه جماهير كرة القدم الأنفاس وترتفع فيه حدة الإثارة إلى ذروتها، دقت ساعة الحقيقة للمنتخبات الاثني عشر الطامحة في اعتلاء المجد؛ فبين أحلام «النشامى» الأردنيين في أولى مغامراتهم المونديالية التاريخية، ورغبة «راقصي التانغو» الأرجنتينيين في الحفاظ على عرشهم العالمي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) رسمياً حالة الاستنفار القصوى باعتماد القوائم الموحدة والنهائية لهذه القوى الكروية. 312 محارباً توحدت أسماؤهم في كشوفات المجد، ليتحول الصراع التكتيكي من أروقة الأندية إلى ساحات المعارك الدولية، حيث لا مجال للهوان، ولا بديل عن الفوز؛ وإليكم تشكيلات 12 منتخباً من بين الأسماء التي ستحمل أحلام الملايين في المحفل الأكبر على وجه الأرض:

استقر الجهاز الفني للتانغو على المجموعة الموحدة التي تدافع عن اللقب العالمي وتضم: ليونيل ميسي، إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي، خوان موسو، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتاميندي، لوكاس مارتينيز كوارتا، غونزالو مونتييل، ناهويل مولينا، نيكولاس تاغليافيكو، ليوناردو باليردي، فاكوندو ميدينا، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، إكسيكيل بالاسيوس، جيوفاني لو سيلسو، تياغو ألمادا، فالنتين باركو، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، نيكولاس غونزاليس، نيكو باز، وخوسيه مانويل لوبيز.

ألمانيا

دخل الماكينات الألمانية البطولة بقائمة موحدة تجمع بين عناصر الخبرة والدماء الجديدة وتضم: مانويل نوير، ألكسندر نوبل، أوليفر باومان، أنطونيو روديغر، جوناثان تاه، يوشوا كيميتش، نيكو شلوتربيك، فالديمار أنتون، ديفيد راوم، ماليك ثياو، ناثانيال براون، جمال موسيالا، فلوريان فيرتز، ليون غوريتسكا، ألكسندر بافلوفيتش، باسكال غروس، أندجيلو شتيلر، فيليكس نميشا، ناديم أميري، ليروي ساني، جيمي ليفيلينغ، كاي هافيرتز، دينيز أونداف، ماكسيميليان باير، نيك فولتميد، وسيرج غنابري.

الجزائر

أتم محاربو الصحراء جاهزيتهم بإعلان القائمة الموحدة التي ستمثل الكرة الأفريقية وتضم: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، محمد أمين توغاي، زين الدين بلعيد، جوان حجام، رفيق بلغالي، سمير شرقي، أشرف عبادة، حسام عوار، نبيل بن طالب، رامز زروقي، هشام بوداوي، فارس شايبي، إبراهيم مازا، ياسين تيطراوي، رياض محرز، أمين غويري، محمد أمين عمورة، أنيس حاج موسى، نذير بن بوعلي، عادل بولبينا، وفارس غدجميس.

الأردن

سجل النشامى حضورهم التاريخي الأول في المحفل العالمي بقائمة موحدة تاريخية تضم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، يزن العرب، عبد الله نصيب، إحسان حداد، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، أنس بدوي، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، محمد الداود، موسى التعمري، علي علوان، محمود المرضي، محمد أبو زريق «شرارة»، علي العزايزة، عدي فخوري، وإبراهيم صبرا.

تركيا

أعلن المنتخب التركي عن كتيبته الواعدة الساعية لتحقيق مفاجأة كبرى وتضم: ميرت غونوك، ألتاي بايندير، أوغورجان تشاكير، ميريح ديميرال، زكي تشيليك، تشاغلار سويونجو، فردي كادي أوغلو، عبد الكريم برداكجي، أوزان كاباك، ميرت مولدور، إيرين إلمالي، سامت أكايدين، هانكان تشالهان أوغلو، أوركون كوكو، صالح أوزجان، إسماعيل يوكسيك، كعان أيهان، أردا غولر، كينان يلدز، كرم أكتوركوغلو، إرفان جان كاهفيتشي، يونس أكغون، باريش ألبير ييلماز، دنيز غول، أوغوز أيدين، وجان أوزون.

أوروغواي

اعتمد السيليستي على عناصر القوة البدنية والسرعة في القائمة الموحدة التالية: سيرخيو روشيت، سانتياغو ميلي، فرانكو أرماني، رونالد أراوخو، خوسيه ماريا خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، فاكوندو بليستري، ماتياس فينا، سيباستيان كاسيريس، غييرمو فاريلا، لوكاس أولازا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو بنتانكور، مانويل أوجارتي، نيكولاس دي لا كروز، جيورجيان دي أراسكاييتا، ناهيتان نانديز، فيليبي كاربايو، داروين نونيز، لويس سواريز، فاكوندو توريس، كريستيان أوليفيرا، لوتشيانو رودريغيز، ماكسيميليانو أراوخو، برايان رودريغيز، وماتياس أريزو.

سويسرا

جاءت الاختيارات السويسرية متوازنة لتعزيز التماسك الخططي وضمت القائمة: يان سومر، غريغور كوبيل، إيفون مفوغو، مانويل أكانجي، فابيان شير، ريكاردو رودريغيز، سيلفان هيدمير، نيكو إلفيدي، سيدريك زيسيغر، ليونيداس ستيرجيو، غرانيت تشاكا، ريمو فريولر، دينيس زكريا، شيردان شاكيري، فينسنت سيرو، ميشيل أيبشير، فابيان ريدر، أردون جاشاري، بريل إمبولو، دان ندويه، روبن فارغاس، زكي عمدوني، نواه أوكافور، كوادوو دواه، ريناتو شتيفن، وستيفن زوبير.

السويد

يدخل أحفاد الفايكنج المنافسات بأسماء هجومية قوية ضمن قائمة موحدة تشمل: روبن أولسن، فيكتور يوهانسون، كريستوفر نوردفيلت، فيكتور ليندلوف، إيزاك هين، لودفيغ أوغوستينسون، إميل كرافث، كارل ستار فيلت، غابرييل غودموندسون، إميل هولم، لينوس فاهلكفيست، ديان كولوسيفسكي، إميل فورسبيرغ، ينس كايوسته، هوغو لارسون، أنطون ساليتروس، صامويل غوستافسون، سيمون أولسون، لوكاس برغفال، ألكسندر إيساك، فيكتور غيوكيرس، أنتوني إيلانغا، غوستاف نيلسون، يعقوب مونديف، هامبوس فينديل، وجوردان لارسون.

غانا

تراهن النجوم السوداء على عنصر الشباب والسرعة الفائقة من خلال المجموعة الموحدة التالية: لورنس أتي-زيجي، جوجول موريشي، عبد المناف نوردين، محمد ساليسو، طارق لامبتي، أودوي دنيس، جديون منساه، ألكسندر جيكو، أودارتي أمارني، أليدو سيدو، جيروم أوبوكو، عبد المومن، توماس بارتي، محمد قدوس، ساليس عبد الصمد، إليشا أوسو، إبراهيم سولي، مجيد أشيميرو، أبوبكاري مورو، إينياكي ويليامز، جوردان آيو، أنطوان سيمينيو، كمال الدين سليمانا، إرنست نواماه، عبد الفتاح إسحاقو، وأوسمان بوكاري.

السنغال

أعلن أسود التيرانجا عن جاهزية قوتهم الضاربة عبر اعتماد القائمة الموحدة التي تضم: إدوارد ميندي، موري دياو، سيني ديانغ، خاليدو كوليبالي، عبده ديالو، موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس، فودي بالو توريه، فورموز ميندي، سيكو سانغان، كاليدو سيديبي، إدريسا غانا غي، بابي ماتار سار، ليمين كامارا، نيمبليس ميندي، بابي غي، شيخو كوياتيه، إيليمان نداي، ساديو ماني، إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، حبيب ديالو، بولاي ديا، مبايري نيانغ، فامارا ديدهيو، وأمارا ديوف.

كندا

يتسلح المنتخب الكندي بالأرض والجمهور عبر تشكيلة موحدة يتقدمها أبرز نجومهم وتضم: ماكسيم كريبو، ديلان جينت، ديفيد نايت، ألفونسو ديفيز، أليستير جونستون، مويس بومبيتو، كمال ميلر، ديريك كورنيليوس، ريتشي لاريا، جويل فاترمن، لوك دي فوغيروليس، ستيفن أوستاكيو، إسماعيل كونيه، جوناثان أوسوريو، صامويل بييت، ريان رابوسو، ماتيو شواينيير، علي أحمد، جوناثان ديفيد، لارين سيلفر، تاجون بوكانان، ثيوب، ليام ميلر، جاكوب شافيلبيرج، تاني أولواسي، وجونيور هويليت.

كوريا الجنوبية

يمثل الشمشون الكوري الطموح الآسيوي بكتيبة منضبطة تكتيكياً وجاهزة للبطولة وتضم: جو هيون-وو، كيم سونغ-جيو، سونغ بوم-كون، كيم مين-جاي، كيم جين-سو، كيم مون-هوان، كيم يانغ-غوون، كوون كيونغ-وون، تشو يو-مين، سول يونغ-وو، كيم تاي-هوان، سون هيونغ-مين، لي كانغ-إن، هوانغ إين-بيوم، لي جاي-سونغ، بايك سونغ-هو، جونغ وو-يونغ، هونغ هيون-سيوك، بارك يونغ-وو، أوم وون-سانغ، هوانغ هي-تشان، تشو غو-سينغ، أوه هيون-جيو، جو مين-كيو، يانغ هيون-جون، وهوانغ أوي-جو.