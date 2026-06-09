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مونديال 2026

الصومال تدافع عن حكمها بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم 2026

الصومال ترد على أزمة عمر أرتان: نثق في نزاهته واحترافيته
الصومال ترد على أزمة عمر أرتان: نثق في نزاهته واحترافيته

سارة عبد الباقي

دافعت وزارة الرياضة الصومالية عن الحكم الدولي عمر أرتان، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب في ضياع فرصة ظهوره كأول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم.

وأصدرت وزارة الرياضة الصومالية بيانًا للدفاع عن أرتان، بعد القرار الذي أبعده عن المشاركة في مونديال 2026.

وقالت وزارة الرياضة الصومالية في بيانها: «تؤكد الوزارة دعمها لعمر أرتان، كما تجدد ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته ومواصلته الإسهام في تطوير كرة القدم داخل الصومال وعلى الصعيد الدولي».

وكان الحكم الصومالي يستعد لتسجيل ظهور تاريخي في كأس العالم، قبل أن يمنعه قرار عدم دخوله إلى الولايات المتحدة من تحقيق هذا الإنجاز.