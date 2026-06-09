الصومال تدافع عن حكمها بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم 2026

دافعت وزارة الرياضة الصومالية عن الحكم الدولي عمر أرتان، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب في ضياع فرصة ظهوره كأول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم.

وأصدرت وزارة الرياضة الصومالية بيانًا للدفاع عن أرتان، بعد القرار الذي أبعده عن المشاركة في مونديال 2026.

وقالت وزارة الرياضة الصومالية في بيانها: «تؤكد الوزارة دعمها لعمر أرتان، كما تجدد ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته ومواصلته الإسهام في تطوير كرة القدم داخل الصومال وعلى الصعيد الدولي».

وكان الحكم الصومالي يستعد لتسجيل ظهور تاريخي في كأس العالم، قبل أن يمنعه قرار عدم دخوله إلى الولايات المتحدة من تحقيق هذا الإنجاز.