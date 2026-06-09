صافرة مصرية لمباراة التشيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم

اختير طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في اليوم الافتتاحي لمونديال 2026.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويقود اللقاء الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعداً أول، وأحمد حسام طه مساعداً ثانياً، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو المساعد، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى الدولي.