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مونديال 2026

صافرة مصرية لمباراة التشيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم

ظهور مصري في اليوم الأول لمونديال 2026
ظهور مصري في اليوم الأول لمونديال 2026

البيان

اختير طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في اليوم الافتتاحي لمونديال 2026.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويقود اللقاء الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعداً أول، وأحمد حسام طه مساعداً ثانياً، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو المساعد، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى الدولي.