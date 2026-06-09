طاقم برازيلي يدير افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إدارة المباراة الأولى في البطولة إلى الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، والمقرر إقامتها على ملعب «أزتيكا» في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وسيتولى سامبايو إدارة مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا، بعد غد الخميس، بمساعدة مواطنيه برونو بيريس وبرونو بوشيليا.

ويشارك الحكم البرازيلي في كأس العالم للمرة الثالثة خلال مسيرته، بعدما ظهر في نسخة روسيا 2018 ضمن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، قبل أن يتولى إدارة مباريات كحكم ساحة في مونديال قطر 2022.

وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن البرازيل ستكون ممثلة بـ 9 حكام في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال رودريغو سينترا، رئيس لجنة الحكام البرازيلية، إن اختيار طاقم برازيلي لإدارة افتتاح البطولة يؤكد قوة التحكيم البرازيلي ومكانته بين الأفضل عالميًا.

وأضاف سينترا في تصريحات لموقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «نحن على استعداد تام لأهم مباريات كأس العالم، باستثناء مباريات البرازيل بالطبع.. لقد بدأنا كأس العالم ونحن نتولى إدارة مباراة افتتاحية، وهو ما يعني الكثير لكل من يعمل في هذا القطاع في البرازيل».

وأكد رئيس لجنة الحكام البرازيلية ثقته في قدرة سامبايو وبوشيليا وبيريس على تمثيل التحكيم البرازيلي بصورة مميزة خلال اللقاء.

وتقام مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026، التي تضم أيضًا منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية.