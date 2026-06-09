تصنيف قمصان مونديال 2026.. غانا تخطف المركز الأول ومصر بين الأسوأ

حصل قميص منتخب غانا على صدارة قائمة أفضل قمصان كأس العالم 2026، فيما جاء قميص منتخب مصر ضمن المراكز الأخيرة في التصنيف الخاص بقمصان المنتخبات المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة.

ونشرت صحيفة «ذا أتلتيك» تصنيفًا لجميع القمصان الأساسية للمنتخبات المشاركة في المونديال، مع تقييم التصميمات التي ستظهر خلال البطولة، بين القمصان التي اعتمدت على الهوية الوطنية والأفكار الحديثة، والأخرى التي تعرضت لانتقادات بسبب طريقة تنفيذها.

وجاء قميص منتخب غانا في المركز الأول، بعدما اعتمد تصميمه على شكل يشبه شبكة العنكبوت متعددة الألوان، المستوحاة من قماش «كينتي» التقليدي في الثقافة الغانية، والذي يرتبط بأسطورة العنكبوت «أنانسي» في التراث الشعبي.

واحتل قميص البرازيل المركز الثاني في القائمة، بعدما حافظ على الهوية التقليدية باللون الأصفر مع لمسات مستوحاة من تصميمات سابقة، بينما جاء قميص إنجلترا في المركز الثالث بتصميم جمع بين أكثر من نسخة كلاسيكية قديمة للمنتخب.

وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بقميص يحمل الطابع التاريخي لشركة «أديداس» قبل انتقال المنتخب للتعامل مع «نايكي» بداية من العام المقبل، وجاء المغرب في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل قمصان كأس العالم 2026، بعدما اعتمد تصميم قميصه على تفاصيل مستوحاة من الزخارف والنقوش التقليدية المغربية.

وحصلت السعودية على المركز السادس بتصميم اعتمد على نقوش مستوحاة من الفن التقليدي السعودي بلمسة حديثة، وجاءت إسبانيا سابعة، وأستراليا ثامنة، وبلجيكا تاسعة، والرأس الأخضر عاشرة.

وجاء قميص منتخب مصر في المركز 44، إذ أشار التقرير إلى أن التصميم الذي أنتجته شركة «بوما» اعتمد على إدخال شكل الأهرامات كرمز مرتبط بمصر، لكنه وصف طريقة التنفيذ بأنها من أغرب تصميمات البطولة.

وحلت كرواتيا في المركز الأخير بين المنتخبات الـ48، بعدما اعتبر التقرير أن التغيير في تصميم المربعات الشهيرة للقميص لم يحقق النتيجة المطلوبة، فيما جاءت كندا في المركز 47 والتشيك في المركز 46 والإكوادور في المركز 45.

وجاءت بقية المنتخبات العربية في مراكز متفاوتة بالتصنيف، إذ احتلت تونس المركز 24، والعراق المركز 25، والأردن المركز 28، وقطر المركز 39، والجزائر المركز 41.