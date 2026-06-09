توضيح يبدد المخاوف بعد فيديو لامين يامال

أثار النجم الإسباني الشاب لامين يامال قلقاً وجيزاً في أوساط الجماهير الإسبانية، ولا سيما مشجعي نادي برشلونة، عقب نشره مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» ظهر فيه وهو يرتدي ما بدا وكأنه قناع أكسجين، ما أثار تكهنات حول حالته الصحية ومكان وجوده.

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، ما دفع بعض المتابعين إلى الاعتقاد بأنه ربما نُقل إلى المستشفى، وسط حالة من القلق على أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإسبانية قبل انطلاقة نهائيات كأس العالم 2026.

ولكن سرعان ما تبين أن الأمر لا يتعلق بحالة طبية طارئة، إذ كان يامال يخضع لجلسة في غرفة العلاج بالأكسجين عالي الضغط، وهو أحد أساليب التأهيل الحديثة المستخدمة في تسريع التعافي البدني.

وتعتمد هذه التقنية على إيصال الأكسجين بنسبة 100% داخل بيئة ذات ضغط عالٍ، ما يسمح بزيادة ذوبان الأكسجين في بلازما الدم، وبالتالي دعم شفاء الأنسجة العميقة وتسريع عملية الاستشفاء بعد الإجهاد أو الإصابات.

وبعد توضيح طبيعة الفيديو، خفت حدة القلق الذي ساد في البداية، خاصة أن المشهد الذي أثار التكهنات أصبح مفهوماً في سياق التأهيل الرياضي.

وأبرز انتشار الفيديو في النهاية مدى التزام يامال ببرنامجه البدني وحرصه على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة، مع اقتراب الاستحقاق الأكبر المقبل مع منتخب إسبانيا.