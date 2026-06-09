بيلينغهام في سباق على الرقم 10

تعيش الجماهير الإنجليزية حالة من القلق حول مستقبل نجمها الأبرز جود بيلينغهام، بعد تصريحات المدرب توماس توخيل التي أعادت رسم ملامح التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا قبل كأس العالم.

ووفقاً لتصريحات توخيل، فإن لاعب ريال مدريد يعد واحداً من 14 أو 15 لاعباً أساسياً محتملاً، في إشارة واضحة إلى أن مكانه في التشكيل لم يعد مضموناً كما كان في البطولات السابقة.

ومنح المدرب الألماني ديكلان رايس دور نائب القائد، بينما اعتبر بيلينغهام نجماً ضمن مجموعة من القادة، لكنه ليس خياراً ثابتاً في التشكيل الأول.

وجاء ذلك بعد أداء مميز لبيلينغهام في الشوط الثاني من المباراة الودية أمام نيوزيلندا، التي انتهت بفوز إنجلترا 1-0، حيث قدم أرقاماً مميزة شملت دقة تمرير بلغت 100% من إجمالي 32 تمريرة، إضافة إلى تدخلات واستخلاص مؤثر، عكست جاهزيته البدنية والفنية رغم عودته من الإصابة.

ورغم هذا الأداء، لم يُحسم بعد مركز اللاعب في التشكيلة الأساسية، خاصة مع اعتماد توخيل على أسماء أخرى في مركز صانع الألعاب، مثل مورغان روجرز، في ظل منافسة مباشرة بينهما على الرقم 10.

وفي المقابل، دافع أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل عن مكانة بيلينغهام، مؤكداً أنه ليس لاعباً احتياطياً بل نجم حقيقي لا يمكن استبعاده، في تصريحات أعادت الحديث حول وضع اللاعب داخل المنتخب الإنجليزي.

وبين رؤية توخيل القائمة على التدوير والخيارات الجماعية، ومكانة بيلينغهام كنجم أول في ريال مدريد، يبقى السؤال مفتوحاً قبل انطلاق المونديال.. هل يقود بيلينغهام إنجلترا، أم يدخل سباقاً جديداً لإثبات أنه لا غنى عنه؟