آسيا تدخل مونديال 2026 بتمثيل تاريخي عبر 9 منتخبات

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الأسس التي تستند إليها القارة الآسيوية لتحقيق النجاح على الساحة العالمية أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الشيخ سلمان، في رسالة دعم إلى ممثلي القارة الآسيوية المشاركين في البطولة، إن النسخة المقبلة من كأس العالم تمثل محطة تاريخية لكرة القدم العالمية مع اعتماد نظام الـ48 منتخباً للمرة الأولى، ما أتاح أكبر تمثيل آسيوي في تاريخ البطولة.

وتشارك في النهائيات 9 منتخبات آسيوية هي: أستراليا، وإيران، والعراق، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، إلى جانب الأردن وأوزبكستان اللتين تسجلان ظهورهما الأول في كأس العالم.

وقدم التهاني وأطيب التمنيات للمنتخبات الآسيوية واللاعبين والحكام المشاركين في أكبر محفل كروي عالمي، متمنياً لهم التوفيق في تمثيل القارة بأفضل صورة.

وأشار إلى أن مشوار المنتخبات الآسيوية في التصفيات المؤهلة للمونديال أثبت ما تتمتع به من صلابة وقدرات فنية وطموح لتحقيق التميز، مؤكداً أن الفرصة أصبحت مواتية لتحقيق إنجازات غير مسبوقة خارج القارة الآسيوية.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تضامن الاتحاد الآسيوي الكامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والدول المستضيفة واللجان المنظمة المحلية، متمنياً النجاح للنسخة التاريخية الموسعة من البطولة، ومؤكداً ثقته في أن تسهم في تعزيز قيم الوحدة والتقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة حول العالم.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة آسيوية قياسية، حيث تخوض جمهورية كوريا نهائياتها الثانية عشرة والعاشرة على التوالي، فيما تسجل قطر حضورها الثاني توالياً، وأستراليا مشاركتها السادسة على التوالي والسابعة في تاريخها، واليابان ظهورها الثامن توالياً.

كما تخوض السعودية نهائيات كأس العالم للمرة السابعة، وإيران للمرة السابعة والرابعة على التوالي، فيما يعود العراق إلى البطولة للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1986.

وتسجل الأردن وأوزبكستان أول ظهور لهما في نهائيات كأس العالم، في إنجاز تاريخي يعكس التطور المتواصل لكرة القدم في القارة الآسيوية.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في 16 مدينة مستضيفة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وسط تطلعات كبيرة من المنتخبات الآسيوية لتحقيق نتائج مميزة وترسيخ مكانة القارة على الساحة العالمية.