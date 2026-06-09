«فيفا» يسحب حصة إيران من تذاكر كأس العالم

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلغاء الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات منتخب بلاده في كأس العالم، بعدما كان قد بدأ إجراءات بيع التذاكر للجماهير عبر منصته الرسمية.

وذكر الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان رسمي، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمنح اتحادات المنتخبات المشاركة في كأس العالم نسبة 8% من سعة تذاكر كل مباراة، ليتم توزيعها على المشجعين عبر القنوات الرسمية.

وأوضح الاتحاد الإيراني أنه بدأ بالفعل عملية بيع تذاكر مباريات المنتخب أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، بعد استلام الحصة المخصصة له وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشار البيان إلى أنه تم لاحقًا سحب الحصة المخصصة للاتحاد الإيراني، ليصبح غير قادر على توفير أي تذاكر للجماهير عبر الآلية التي أعلن عنها سابقًا.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم، حيث يخوض مبارياته في دور المجموعات أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.