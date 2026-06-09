«نيو لوك» للنجم البرازيلي نيمار قبل المونديال (فيديو)

خطف النجم البرازيلي نيمار الأنظار مجدداً قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما ظهر بإطلالة جديدة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام، في إشارة إلى استعداده لخوض تحدٍ جديد مع منتخب البرازيل في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

وجاء «اللوك» الجديد لنيمار بالتزامن مع دخوله المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال، حيث يسعى قائد «السيليساو» إلى استعادة بريقه وقيادة منتخب بلاده نحو اللقب العالمي السادس في تاريخه، بعد سنوات شهدت تعرضه لعدة إصابات أبعدته عن الملاعب لفترات متفاوتة.

ويحمل مونديال 2026 أهمية خاصة بالنسبة للنجم البرازيلي البالغ من العمر 34 عاماً، إذ قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم، بعدما شارك في نسخ 2014 و2018 و2022، ودون اسمه بين أبرز هدافي منتخب البرازيل عبر التاريخ.

وتأمل الجماهير البرازيلية أن ينجح نيمار في استعادة أفضل مستوياته الفنية والبدنية، مستفيداً من الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الحافلة مع الأندية والمنتخب، ليقود جيلاً جديداً من نجوم البرازيل نحو استعادة أمجاد كأس العالم الغائبة منذ تتويج «السيليساو» بلقب 2002.

وأشعل الفيديو المتداول للإطلالة الجديدة لنيمار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربت الجماهير عن أمنيتها بأن تكون بداية جديدة للنجم البرازيلي نحو كتابة فصل آخر في مسيرته الكروية.