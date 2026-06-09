عيد خميس لـ«البيان»: كأس العالم 2026 الأكثر غموضاً في سباق اللقب (فيديو)

شدد عيد خميس، لاعب شباب الأهلي، على أن توقع هوية بطل كأس العالم 2026 يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى، في ظل تقارب مستويات العديد من المنتخبات الكبرى، واتساع قاعدة المنافسة في النسخة الجديدة من البطولة، بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخباً.

وأشار في تصريح خاص لـ«البيان» إلى أن كأس العالم تبقى الحدث الكروي الأكبر والأكثر متابعة على مستوى العالم، ما يجعل جميع المنتخبات المشاركة تدخل المنافسات بطموحات كبيرة وآمال مشروعة في الذهاب بعيداً.

وأضاف أن النسخة الحالية تكتسب أهمية خاصة، كونها الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، وهو ما يمنح البطولة مزيداً من التنوع والإثارة، ويتيح الفرصة أمام منتخبات جديدة لترك بصمتها على الساحة العالمية.

وأوضح أن كثرة المنتخبات القوية والمرشحة للمنافسة تجعل من الصعب التنبؤ بالفريق القادر على التتويج باللقب، خاصة مع وجود العديد من المدارس الكروية التي تمتلك الجودة والخبرة والطموح.

وختم بالتأكيد على أمنياته بالتوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، معرباً عن أمله في أن تقدم مستويات مميزة ونتائج إيجابية تعكس تطور الكرة العربية، وأن تشهد البطولة مباريات قوية وممتعة تليق بحجم الحدث العالمي الكبير.