تطورات إيجابية في إصابة نيمار قبل بداية المونديال

أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الإثنين، بأن النجم نيمار يظهر «تطوراً جيداً» في إصابته بربلة الساق اليمنى، التي أبعدته عن الملاعب منذ مايو الماضي.

وخضع الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، الفائز بكأس العالم خمس مرات، لفحص بالرنين المغناطيسي في الولايات المتحدة، وأظهرت النتائج أنها «ضمن المعايير المتوقعة»، بحسب الاتحاد البرازيلي.

وقال الاتحاد في بيان: «سيواصل عملية التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي».

ولم يقدم الاتحاد مزيداً من التفاصيل، ما يجعل مشاركة نيمار في المباراة الافتتاحية للبرازيل بكأس العالم 2026 غير مؤكدة أمام المغرب، السبت، في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، قد أعرب الجمعة عن ثقته في إمكانية عودة نيمار، البالغ 34 عاماً، إلى التدريبات هذا الأسبوع.

وأكد أنشيلوتي في الوقت ذاته أنه لن يغامر بالتعجيل بعودة النجم البرازيلي، الذي عانى من إصابات متكررة خلال المواسم الأخيرة.