المكسيك تتعهد بافتتاح آمن لكأس العالم رغم الاحتجاجات

طمأنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الإثنين، إلى قدرة بلادها على ضمان إقامة حفل افتتاح كأس العالم 2026 في أجواء سلمية، رغم القلق من استمرار احتجاجات المعلمين قبل انطلاق البطولة.

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «سنضمن أن يتم الاحتفال بكأس العالم على نحو جيد، وفي أجواء من السلم والطمأنينة».

وهددت نقابة للمعلمين بتنظيم احتجاجات خلال مباراة الافتتاح المقررة الخميس بين المكسيك وجنوب إفريقيا في العاصمة، حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتعلقة بزيادة الرواتب وإصلاح أنظمة التقاعد.

وكانت الشرطة قد فرقت في الأول من يونيو الجاري متظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خارج ساحة سوكالو التاريخية، حيث أقامت السلطات شاشة عملاقة لمنطقة مشجعي كأس العالم.

ولا تزال الشوارع المحيطة بالساحة مغلقة بحواجز معدنية، قالت شينباوم إنها تهدف إلى الحماية من «الاستفزازات».

كما أسقط المعلمون المحتجون الأسبوع الماضي تماثيل تذكارية للاعبين في وسط مكسيكو سيتي.