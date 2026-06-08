مخاوف إيبولا تنقل ودية الكونغو وتشيلي من إسبانيا إلى فرنسا

تسببت مخاوف انتشار فيروس إيبولا في نقل المباراة الودية الأخيرة لمنتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية أمام تشيلي قبل السفر إلى كأس العالم 2026، حيث تقرر إقامة اللقاء، غدًا الثلاثاء، في فرنسا بدلًا من إسبانيا.

المباراة كان من المقرر إقامتها في مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون جنوب إسبانيا، قبل أن يقرر خوان فرانكو رئيس البلدية منع استضافتها كإجراء احترازي بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية بعد تفشي إيبولا الذي تم الإبلاغ عنه يوم 15 مايو في شمال شرق الكونغو، حيث سجلت المنظمة أكثر من 500 حالة مؤكدة، بينها عشرات الوفيات في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا المجاورة.

وأكد مسؤولو كرة القدم في الكونغو الديموقراطية أنه رغم المخاوف الصحية، فإن جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى قائمة المنتخب يلعبون خارج البلاد.

وخاض منتخب الكونغو تدريباته خلال الأيام الماضية في ماربيا الإسبانية، قبل السفر اليوم الاثنين إلى مدينة أورليان وسط فرنسا لخوض المباراة الودية أمام تشيلي.

ونشر منتخب تشيلي مقطع فيديو يظهر وصول لاعبيه إلى باريس في ختام جولتهم الأوروبية التحضيرية للاستحقاقات المقبلة، بعدما فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتعادل منتخب الكونغو الديموقراطية سلبيًا أمام الدنمارك في بلجيكا خلال آخر مبارياته الودية، وسط حضور جماهيري بلغ 23 ألف متفرج وشهد وجود عدد كبير من أبناء الجالية الكونغولية.

وتأثرت استعدادات الكونغو الديموقراطية للمونديال بسبب انتشار إيبولا، بعدما اضطر المنتخب إلى إلغاء معسكر كان مقررًا داخل البلاد، ونقل برنامج التحضير إلى أوروبا.

ويستعد منتخب الكونغو الديموقراطية للعودة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1974، عندما شارك باسم زائير، إذ يخوض منافسات مونديال 2026 ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.

وفرضت السلطات الأمريكية إجراءات صحية على بعثة منتخب الكونغو الديموقراطية قبل دخول أراضيها، تضمنت الخضوع لفترة عزل، قبل خوض مبارياته في الولايات المتحدة ضمن كأس العالم 2026، التي تقام بتنظيم مشترك مع كندا والمكسيك.