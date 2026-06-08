مونديال 2026.. 48 منتخباً يمثلون 28% من سكان العالم

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، لتصبح النسخة الأكبر منذ انطلاق المونديال عام 1930، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المنافسة ومنح فرصة الظهور لأكبر عدد من المنتخبات والتواجد على الساحة العالمية.

ورغم زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخباً، فإن التأهل إلى النهائيات ما زال يمثل تحدياً كبيراً، حيث نجحت 48 دولة فقط في حجز مقاعدها بالمونديال من أصل 211 اتحاداً وطنياً عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بنسبة مشاركة تبلغ 22.7% من إجمالي أعضاء الاتحاد الدولي.

وتبرز أرقام البطولة جانباً آخر من المنافسة، إذ يبلغ إجمالي عدد سكان الدول المشاركة نحو 2.3 مليار نسمة، ما يقارب 28% من سكان العالم الذين يتجاوز عددهم 8.2 مليار نسمة، بينما سيغيب عن البطولة أكثر من 70% من سكان العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المنتخبات المشاركة من حيث عدد السكان بنحو 347 مليون نسمة، تليها البرازيل بـ212 مليوناً، ثم المكسيك بـ132 مليوناً، فيما تعد كوراساو أصغر الدول المشاركة سكانياً بنحو 160 ألف نسمة فقط، تليها الرأس الأخضر بنحو 600 ألف نسمة.

وتكشف قائمة المتأهلين أن عدد السكان لا يعد معياراً حاسماً للنجاح في كرة القدم، حيث تغيب عن البطولة أكبر دولتين في العالم من حيث الكثافة السكانية، هما الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.46 مليار نسمة، والصين التي يتجاوز عدد سكانها 1.41 مليار نسمة.

ورغم أن الدولتين تضمان أكثر من 2.8 مليار نسمة مجتمعين، أي ما يزيد على ثلث سكان العالم، فإنهما لم تنجحا في بلوغ النهائيات، في وقت حجزت فيه دول صغيرة جداً مقاعدها في المونديال، لتؤكد هذه المفارقة أن النجاح يعتمد على جودة العمل الفني، وقوة المسابقات المحلية، وتطوير المواهب.