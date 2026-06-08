مارك بريشيانو لـ«البيان»: أستراليا ستقاتل حتى النهاية.. واللقب أمريكي جنوبي

قال مارك بريشيانو، القائد السابق لمنتخب أستراليا، إن منتخب بلاده لن يكون خصماً سهلاً لأي منافس في نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن الروح القتالية التي يتمتع بها اللاعبون تمنحهم فرصة حقيقية لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وأضاف بريشيانو، الذي خاض 84 مباراة دولية وشارك مع منتخب «الكنغر» في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014، أن المنتخب الأسترالي يضم مجموعة من اللاعبين المستعدين للقتال في كل مباراة، مشيراً إلى أن هذه العقلية التنافسية تجعل من الصعب على أي منتخب تحقيق الفوز عليه بسهولة.

وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن أستراليا تمتلك فرصة جيدة للتأهل إلى الدور التالي من البطولة، معرباً عن ثقته بقدرة «الكنغر» على المنافسة بقوة في دور المجموعات.

وقال: «لدينا فريق سيقاتل حتى النهاية، ولذلك لا أعتقد أن أستراليا ستكون منتخباً يسهل الفوز عليه. أرى أن لدينا فرصة جيدة جداً للعبور إلى المرحلة التالية من دور المجموعات».

وتابع أن بلوغ الأدوار الإقصائية سيمثل حصيلة إيجابية للمشاركة الأسترالية في المونديال، مضيفاً: «إذا نجح المنتخب الأسترالي في تحقيق ذلك، فأعتقد أن البطولة ستكون ناجحة وإيجابية بالنسبة لأستراليا».

وعن أبرز المرشحين للفوز باللقب، رأى بريشيانو أن منتخبي إسبانيا وفرنسا يملكان، من الناحية النظرية، أقوى التشكيلات بين المنتخبات المشاركة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن قوة الأسماء على الورق لا تضمن التتويج بالبطولة.

وقال: «أعتقد أن إسبانيا وفرنسا تملكان ربما أقوى المنتخبات من حيث جودة اللاعبين والتشكيلة، لكنني أرى أن الفوز بكأس العالم على الأراضي الأمريكية لن يكون أمراً سهلاً بالنسبة لهما».

ورجح اللاعب الأسترالي السابق أن تذهب الكأس إلى أحد منتخبات أمريكا الجنوبية، موضحاً أن طبيعة البطولة والظروف المحيطة بها قد تمنح أفضلية لمنتخبات القارة اللاتينية.

وأضاف: «أعتقد أن منتخباً من أمريكا الجنوبية قد يتمكن من الفوز بهذه النسخة من كأس العالم».

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة، أشاد بريشيانو بالمكانة التاريخية التي يحتلها اللاعبان في عالم كرة القدم، معتبراً أنهما من أعظم من مارس اللعبة عبر تاريخها.

وقال: «ميسي وكريستيانو اسمان كبيران للغاية في عالم كرة القدم، وربما يكونان الأكبر في تاريخ اللعبة على الإطلاق. أتمنى لهما كل التوفيق، وآمل أن يقدما بطولة ناجحة وأن يحققا كأس عالم مميزة».