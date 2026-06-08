ماجد ناصر: كاسياس قدوتي وفرنسا المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم (فيديو)

اعتبر حارس مرمى منتخب الإمارات السابق ماجد ناصر أن البلجيكي تيبو كورتوا والألماني مانويل نوير والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من أبرز حراس المرمى المنتظر تألقهم في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، مشيراً أيضاً إلى حارس منتخب فرنسا مايك ماينان بوصفه من الأسماء المرشحة للظهور بقوة في البطولة.

وقال ناصر إن كرة القدم العالمية لا تضم حالياً عدداً كبيراً من حراس المرمى الذين يفرضون هيمنتهم على الساحة كما كان الحال في أجيال سابقة، لكنه يرى أن كورتوا ونوير ومارتينيز يملكون الخبرة والشخصية القادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وعند سؤاله عن الحراس الذين استمتع بمتابعتهم في نهائيات كأس العالم، أشار ناصر إلى الألماني أوليفر كان، والإسباني إيكر كاسياس، والبرازيلي ديدا، والإيطالي جانلويجي بوفون، والتشيكي بيتر تشيك، مؤكداً أن كاسياس يبقى الحارس الأقرب إلى قلبه والأكثر تأثيراً في تكوينه الفني.

وأضاف: «رغم أنني أشجع برشلونة، فإن كاسياس كان الحارس الذي أحببت متابعته أكثر من غيره. بدأ مسيرته بقوة وهو في سن صغيرة، وتعلمت منه الكثير من التفاصيل الفنية والذهنية الخاصة بمركز حراسة المرمى».

وأوضح ناصر أنه استفاد أيضاً من تجربة الاحتكاك المباشر بأوليفر كان خلال وجوده لاعباً في نادي الوصل، عندما أقام بايرن ميونيخ معسكرات تدريبية في دبي، قائلاً إن تلك الفترة منحته فرصة التعلم من أحد أبرز الحراس في تاريخ اللعبة.

وفي ما يتعلق بالمنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، وضع ناصر فرنسا في صدارة المرشحين، معتبراً أنها تملك المقومات التي تجعلها المنافس الأول على اللقب، إلى جانب إسبانيا والأرجنتين والبرتغال.

وأشار إلى أن الترشيحات المسبقة لا تكفي لضمان النجاح في البطولة، مضيفاً أن كأس العالم لطالما ارتبط بالمفاجآت والنتائج غير المتوقعة، وهو ما يجعل التوقعات مفتوحة حتى صافرة النهاية.