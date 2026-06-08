مودريتش يبحث عن نهاية ذهبية مع كرواتيا في مونديال 2026

بعد موسم أول محبط في الدوري الإيطالي لكرة القدم انتهى به مصاباً مع فريقه ميلان، يأمل المخضرم لوكا مودريتش «40 عاماً» في استعادة ابتسامته وعاداته مع منتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسواء ارتدى قناع الكربون الأسود لحماية عظمة وجنته اليسرى التي خضعت لعملية جراحية أخيراً أم لا، في السابع عشر من يونيو، موعد المباراة الأولى في خامس مشاركة له في كأس العالم، يعتبر مودريتش البطل الخارق لكرة القدم الكرواتية.

وقال زميله السابق في المنتخب، إيفان راكيتيتش، لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت»: «لا أحد يستطيع ولن يستطيع أن يحل محله، مسيرته فريدة من نوعها في كرواتيا، كما هو الحال في عالم كرة القدم».

ورد مودريتش الشهر الماضي على هامش إحدى مباريات الدوري الإيطالي قائلاً: «أنا بطل خارق؟ أنا مجرد رجل عادي».

وفي حين سيكون العرس الكروي العالمي في أمريكا الشمالية آخر بطولة كبرى للاعب الوسط صاحب الـ197 مباراة دولية «28 هدفاً»، باتت مكانته في تاريخ المنتخب الكرواتي راسخة.

ومع وجود مودريتش، الذي كان حينها في ذروة قوته، وهو يحرك الخيوط في خط الوسط، أحدثت كرواتيا ضجة في آخر نسختين من كأس العالم، حين خسرت أمام فرنسا 2-4 في نهائي عام 2018، وأمام الأرجنتين 0-3 في نصف النهائي بعد أربع سنوات في قطر.

وفي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا 2024، فشلت كرواتيا، التي ضمت حينها لاعبين مسنين، في تجاوز دور المجموعات.

ودفع هذا الفشل مدربه زلاتكو داليتش إلى تجديد دماء المنتخب من خلال استدعاء بيتر سوتشيتش «22 عاماً»، ومارتن باتورينا «23 عاماً»، ولوكا فوشكوفيتش «19 عاماً»، مع الاستمرار في الاعتماد على مودريتش لمواجهة إنجلترا في 17 الشهر الحالي في أرلينغتون «تكساس»، وبنما في 24 منه في تورنتو «كندا»، وغانا في 27 منه في فيلادلفيا «بنسلفانيا» ضمن المجموعة الثانية عشرة.

«شغفي بكرة القدم»

وقال الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، والذي خاض 19 مباراة في نهائيات كأس العالم وسجل خلالها هدفين: «مجموعتنا قوية، وإنجلترا قوية. في كأس العالم، كل مباراة صعبة».

ولتفسير استمراريته المذهلة، يذكر صانع الألعاب، الذي يعود تاريخ أول مباراة دولية له إلى أكثر من 20 عاماً، وتحديداً إلى مارس 2006، «عدة عوامل»، أبرزها «الحصول على قسط كافٍ من النوم، والتدريب الجيد، والاهتمام بكل شيء، ولكن الأهم من ذلك كله هو شغفي بكرة القدم».

ووُضع هذا الشغف تحت مجهر الاختبارات في الأشهر الأخيرة.

مودريتش، الذي حصد كل الألقاب مع ريال مدريد الإسباني بين عامي 2012 و2025، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، أنهى موسم 2025-2026 بقميص ميلان، النادي الذي حلم باللعب له منذ صغره، بصورة محبطة.

وبعد سلسلة من المباريات من دون هزيمة بين الجولتين الثانية والـ25، خسر «ديافولو» «الشيطان» 7 من مبارياته الـ13 الأخيرة، ما سمح لجاره اللدود إنتر بحسم لقب «سيري أ» للمرة الـ21 في تاريخه.

والأسوأ من ذلك، خسر ميلان على أرضه أمام كالياري 1-2 في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة، ليخسر فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا ويتراجع من المركز الثالث إلى الخامس في غضون 90 دقيقة فقط.

وعلى الرغم من إصابته في وجهه إثر اصطدامه بمانويل لوكاتيلي خلال مواجهة يوفنتوس في 26 أبريل، وخضوعه لاحقاً لعملية جراحية لعلاج كسر في عظم وجنته اليسرى، إلا أن مودريتش اختصر فترة تعافيه ليساعد فريقه في مباراته الأخيرة.

وبدا الكرواتي، الذي يُعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ «هدفان وثلاث تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري الإيطالي»، عاجزاً عن إيجاد الحلول، وكأنه لا يملك الخبرة الكافية لإنقاذ «روسونيري» من محنته.

ووصل إحباطه إلى إمكانية دفعه للتخلي عن عامه الأخير من عقده، بل وربما اعتزال اللعب نهائياً، إلا إذا أعادت إليه مغامرة ناجحة أخرى بقميص منتخب بلاده ابتسامته ورغبته في مواصلة تحدي الزمن.