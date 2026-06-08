جماهير البوسنة تنقل تراث القهوة إلى مدرجات كأس العالم (فيديو)

لم تكتفِ جماهير منتخب البوسنة والهرسك، بحمل الأعلام والأهازيج إلى كأس العالم، بل قررت أن تصطحب معها جزءًا أصيلًا من هويتها الوطنية وثقافتها اليومية، عندما جلبت «دزيفا»، وهي دَلة أو إبريق القهوة البوسنية التقليدي، بحجم استثنائي جذب أنظار الجماهير ووسائل الإعلام في البطولة.

والإبريق العملاق، الذي يتسع لما يقارب 8000 فنجان قهوة، لم يكن مجرد قطعة للعرض أو وسيلة للاحتفال، بل تحول إلى رمز ثقافي يعكس ارتباط البوسنيين بعاداتهم وتقاليدهم، ورغبتهم في مشاركة العالم أحد أبرز ملامح حياتهم الاجتماعية.

وتحتل القهوة البوسنية مكانة خاصة في المجتمع المحلي، إذ تُحضّر في أوانٍ نحاسية تقليدية وتغلى ببطء وفق طقوس متوارثة عبر الأجيال، لتصبح أكثر من مجرد مشروب، بل لغة للضيافة ووسيلة للتواصل وتبادل الأحاديث بين العائلات والأصدقاء.

ومع انطلاق منافسات كأس العالم، حرص المشجعون البوسنيون على أن تكون هذه الثقافة حاضرة في المدرجات ومناطق المشجعين، حيث تحولت «الدلة» العملاقة إلى نقطة تجمع للزوار الراغبين في التعرف إلى جانب من التراث البوسني، والتقاط الصور مع أحد أكثر المشاهد غرابة وتميزًا في البطولة.

وجاء حضور الإبريق الضخم متزامنًا مع مشاركة منتخب البوسنة والهرسك في البطولة ضمن المجموعة الثانية، بعد مشوار ناجح في التصفيات أعاد المنتخب إلى المنافسات العالمية، وأشعل حماس جماهيره التي رأت في كأس العالم فرصة ليس فقط لتشجيع فريقها، بل أيضًا للتعريف بثقافة بلدها أمام ملايين المتابعين.

وفي الوقت الذي يسعى فيه اللاعبون إلى ترك بصمتهم داخل المستطيل الأخضر، نجحت الجماهير البوسنية في تسجيل هدف من نوع آخر خارج الملعب، عندما أثبتت أن كأس العالم ليس مجرد منافسة رياضية، بل مهرجان عالمي تلتقي فيه الشعوب والثقافات والتقاليد تحت راية كرة القدم.