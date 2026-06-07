كأس العالم 2026.. أفاعٍ سامة تحاصر منتخب سويسرا في معسكر المونديال



يواجه منتخب سويسرا أزمة غير متوقعة داخل مقر إقامته وتدريباته في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد ظهور أفاعٍ سامة في محيط المنشأة التي يستعد فيها لخوض منافسات كأس العالم 2026.



وكشف الاتحاد السويسري لكرة القدم، خلال استعراض تفاصيل مقر إقامة وتدريبات المنتخب في سان دييغو، عن وجود منطقة داخل المنشأة تحمل تحذيراً خاصاً من الأفاعي السامة، بهدف تنبيه اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وجميع أفراد البعثة إلى ضرورة توخي الحذر.



وذكرت تقارير إعلامية أن التحذير أثار اهتمام مسؤولي المنتخب السويسري، خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم 2026، حيث بدأ الاتحاد دراسة الإجراءات اللازمة لتأمين محيط المعسكر والحفاظ على سلامة الفريق.



وتشتهر بعض المناطق الطبيعية في سان دييغو بوجود أنواع مختلفة من الحيوانات البرية والزواحف، لكن ظهور تحذير مرتبط بالأفاعي السامة بالقرب من مقر تدريبات منتخب سويسرا تسبب في حالة من القلق داخل البعثة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.



ويدرس مسؤولو الاتحاد السويسري جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع الأمر، سواء من خلال إجراءات حماية إضافية داخل المعسكر، أو البحث عن حلول بديلة حال استمرار المخاوف المتعلقة بسلامة اللاعبين.



ويواصل منتخب سويسرا استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، وسط رغبة الجهاز الفني في توفير أفضل الظروف للاعبين والتركيز على التحضيرات الفنية بعيداً عن أي عوامل خارجية.



وتقع سويسرا في المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات قطر والبوسنة والهرسك وكندا. ويستهل منتخب سويسرا مشواره بمواجهة قطر يوم 13 يونيو، قبل لقاء كندا يوم 19 من الشهر نفسه، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك يوم 24 يونيو.