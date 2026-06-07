زيكو إحدى أساطير كأس العالم يستمع بوقته تحت ظل برج خليفة



نشر الأسطورة البرازيلية آرثر أنتونيس كويمبرا، المعروف بـ«زيكو»، مجموعة صور على حسابه على إنستغرام، وهو يستمتع بوقته في دبي، معلقاً: «في طريقي من اليابان إلى البرازيل، يرافقني أصدقائي دائماً إلى المطار، لكن هذه المرة مررنا بدبي لأستمتع بقليل من الاسترخاء تحت ظل برج خليفة الشهير».



يعتبر زيكو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ البرازيل، شارك في ثلاث نسخ لكأس العالم: 1978، و1982 و1986.



قدم أوراق اعتماده في مونديال الأرجنتين 1978، كأحد أبرز نجوم السليساو.



وفي إسبانيا 1982، كان قلب منتخب البرازيل النابض وقدّم أجمل كرة هجومية، لكنه خرج مبكراً أمام إيطاليا، أما في المكسيك 1986، ورغم الإصابة، أصر على المشاركة وسجل أمام فرنسا في ربع النهائي، لكن البرازيل ودّعت البطولة.



ورغم غياب لقب كأس العالم عن خزائنه، فإن أداءه بقي علامة فارقة في تاريخ كأس العالم.