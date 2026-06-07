إطلاق نار قرب مقر منتخب إنجلترا في كأس العالم.. وإصابة 9 أشخاص



تعرض 9 أشخاص لإصابات في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مقر إقامة وتدريبات منتخب إنجلترا بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، المخصص لاستضافة الفريق خلال مشاركته في كأس العالم.



وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن شرطة كانساس سيتي تلقت بلاغاً بشأن الحادث في شارع تروست أفينيو، الذي يقع على مسافة قصيرة بالسيارة من فندق منتخب إنجلترا ومركز تدريباته في البطولة، وذلك في نحو الساعة الرابعة من صباح السبت.



وأكد جيك بيتشينا، قائد إدارة شرطة كانساس سيتي، للصحيفة، أن عناصر الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغات تفيد بسماع إطلاق نار في المنطقة، موضحاً أن الضباط وجدوا عند وصولهم عدداً كبيراً من الأشخاص يغادرون الموقع.



وتبيّن في البداية إصابة 3 سيدات بالغات جرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تكشف السلطات لاحقاً أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 9 أشخاص بالغين، بعدما توجه آخرون إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة، أكدت أن جميع الإصابات لا تهدد حياتهم.



وأوضحت الشرطة أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن، فيما تستمر الدوريات الأمنية في متابعة المنطقة بعد الحادث.



ولم يكن منتخب إنجلترا موجوداً في كانساس سيتي وقت وقوع الحادث، إذ يوجد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني حالياً في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم، قبل الانتقال إلى مقر إقامتهم في البطولة.



وخاض المنتخب الإنجليزي أولى مبارياته التحضيرية، السبت، وحقق الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد في تامبا، وسيخوض مواجهة ودية أخرى أمام كوستاريكا، الأربعاء، على ملعب «إنتر آند كو» بمدينة أورلاندو.



ويتوجه منتخب إنجلترا إلى كانساس سيتي يوم السبت 13 يونيو، حيث سيقيم هناك خلال فترة البطولة، على أن يخوض تدريباته في «سوب سوكر فيليدج»، مقر الفريق الرديف والأكاديمية التابعة لنادي سبورتينغ كانساس سيتي جنوب شرقي المدينة.



وتوجد منتخبات أخرى في كانساس سيتي خلال كأس العالم، من بينها الأرجنتين وهولندا، إذ يستخدم المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مركز التدريب الرئيسي لنادي سبورتينغ كانساس سيتي، بينما يخوض المنتخب الهولندي تدريباته في مقر فريق كانساس سيتي كورنت المنافس في دوري السيدات الأمريكي.



ورفض متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعليق على الحادث عند تواصل صحيفة «ذا أتلتيك» معه.