بعد فوز المنتخب الإيفواري على فرنسا ودياً.. إبراهيم واتارا: «الأفيال» قادرة على بلوغ نهائي كأس العالم



قال الإيفواري إبراهيم واتارا إنه يعتقد أن منتخب بلاده يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم المقبلة، معتبراً أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب «هي الأسهل»، على حد تعبيره، وأنه يمكن عبورها دون تعقيدات.



وكان المنتخب الإيفواري، فاز أول من أمس، على نظيره الفرنسي بطل العالم 1998 و2018 بهدفين مقابل هدف واحد في تجربة ودية في فرنسا، وتضم مجموعة «الأفيال» في كأس العالم كلاً من: ألمانيا والإكوادور وكوراساو.



وأضاف واتارا لاعب يونايتد أف سي في تصريحاته للبيان: «أعتقد أنه بعد القرعة، أظن أنها المجموعة الأسهل، يمكننا التأهل، أعتقد أن المجموعة ليست معقدة، ومع المباريات التي لدينا أعتقد أننا نستطيع التأهل. نعم، لدي يقين أننا نستطيع الذهاب بعيداً، نستطيع الخروج من المجموعة، ثم ربع النهائي، نصف النهائي، وحتى النهائي، هذا ممكن، لأن الأمر يتعلق بكوت ديفوار، لذلك فهو ممكن».



وتابع قائلاً: «بالتأكيد كان لدينا جيل مميز ضم دروغبا ويايا توريه، لكن الآن لدينا فرانك كيسي، وهناك العديد من اللاعبين الموهوبين، إنها كأس العالم، وأعتقد أننا نستطيع عبور الدور الأول لأن لدينا القدرات، لذلك لدي يقين أننا نستطيع التأهل دون مشاكل».



وأوضح اللاعب أن الكرة الإفريقية تشهد تطوراً ملحوظاً، قائلاً: «كما يجب القول، في إفريقيا هناك عمل كبير، وهناك السنغال وكوت ديفوار، وهناك العديد من البلدان الإفريقية الأخرى التي ستشارك في كأس العالم، لذلك أصبح العمل أكبر في إفريقيا».



وأضاف: «نعم نستطيع، إفريقيا تستطيع، المغرب أيضاً، وهناك العديد من البلدان الإفريقية التي تستطيع تنظيم كل شيء، لا توجد مشكلة. اليوم في إفريقيا هناك عمل كبير، لذلك أنا متأكد أن الكرة الإفريقية ستتطور أكثر، ولا توجد مشكلة».