أشقاء سجلوا في المونديال وصنعوا التاريخ



من أبرز الأرقام واللحظات التاريخية في بطولات كأس العالم لكرة القدم، الأشقاء الذين نجحوا في تسجيل أهداف في نهائيات المونديال.



ويأتي في مقدمة هذه القائمة الشقيقان الألمانيان أوتمار وفريتز فالتر، اللذان شكلا علامة فارقة في تاريخ منتخب ألمانيا الغربية، بعدما سجلا معاً سبعة أهداف وأسهما في قيادة «المانشافت» إلى أول لقب عالمي في كأس العالم 1954، في واحدة من أبرز القصص التأسيسية لأسطورة الكرة الألمانية.



وفي حقبة لاحقة، ظهر الثنائي الهولندي ويلي ورينيه فان دي كركوف كأحد أهم عناصر المنتخب الهولندي «الطواحين»، حيث كانا جزءاً من الفريق الذي بلغ نهائي كأس العالم في نسختي 1974 و1978، ونجح كل منهما في التسجيل خلال نسخة 1978، في تأكيد على تأثيرهما الكبير في الجيل الذهبي لكرة القدم الهولندية.



أما البرازيل، فشهدت واحدة من أكثر القصص الرمزية في تاريخ المونديال، عندما دخل الشقيقان سقراط وراي سجل الهدافين في نسختين مختلفتين، حيث افتتح كل منهما أهدافه الدولية في كأس العالم من ركلة جزاء، وكلاهما أمام الخصم ذاته الاتحاد السوفييتي في 1982، ثم روسيا في 1994، في مشهد نادر يعكس تقاطع الأجيال في تاريخ «السيليساو».



ويعد الشقيقان الدنماركيان مايكل وبريان لاودروب، آخر الثنائيات التي انضمت إلى هذه القائمة المميزة، حيث سجل مايكل في نسختي 1986 و1998، بينما أحرز بريان هدفين في مونديال فرنسا 1998، ليواصلا إرث العائلة الكروية التي تركت بصمة واضحة في البطولات الكبرى.



ورغم تعدد الأسماء عبر التاريخ، يبقى الشقيقان فالتر، إلى جانب الإنجليزيين جاك وبوبي تشارلتون أبطال نسخة 1966، الثنائيان الوحيدان من الأشقاء اللذان نجحا في التتويج بكأس العالم، في إنجاز نادر يعكس صعوبة الجمع بين المجد الفردي والجماعي في أكبر بطولة كروية في العالم.