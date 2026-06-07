بعثة كوراساو تصل إلى مقرها بالمونديال في حافلة مدرسية



وصلت بعثة منتخب كوراساو لكرة القدم، إلى مقر إقامتها في الولايات المتحدة استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، في مشهد لافت أثار تفاعلاً واسعاً، بعدما استقل الفريق حافلة مدرسية وبمواصفات غير تقليدية، أبرزها غياب النوافذ الجانبية.



وأظهرت اللقطات الأولى وصول المنتخب الكاريبي وسط إجراءات تنظيمية اعتيادية، إلا أن وسيلة النقل المستخدمة خطفت الأنظار، نظراً لطبيعتها البسيطة مقارنة بحجم الحدث العالمي الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صور وصول البعثة على نطاق واسع، حيث اعتبر البعض أن المشهد يعكس طابعاً بسيطاً وعملياً في إدارة بعض المنتخبات المشاركة، بينما رأى آخرون أنه يثير تساؤلات حول مستوى الدعم اللوجستي المقدم لمنتخبات البطولة.



وتستعد كوراساو لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة قوية، في أول مشاركة تاريخية محتملة لها أو ضمن أبرز إنجازاتها الكروية، وسط تطلعات لتقديم أداء مشرف أمام كبار المنتخبات العالمية.



وتعد هذه النسخة من كأس العالم هي الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، ما أدى إلى زيادة عدد البعثات وتنوع طرق وصولها واستعداداتها، في بطولة توصف بأنها الأضخم في تاريخ كرة القدم من حيث التنظيم وعدد المباريات والجماهير.