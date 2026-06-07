قبل المونديال.. الاتحاد الفرنسي يحسم ملف مكافآت «الديوك»



أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، السبت، أن ملف المكافآت المالية الخاصة بلاعبي المنتخب الفرنسي المشاركين في كأس العالم 2026 سيُحسم نهائياً قبل سفر «الديوك» إلى الولايات المتحدة في 10 يونيو الجاري، وذلك بهدف تمكين اللاعبين من التركيز الكامل على المنافسات.



وقال ديالو، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة أجاكسيو عقب الجمعية العامة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إنه أجرى قبل أيام سلسلة من المشاورات مع اللاعبين، مشيراً إلى أن الحوار بين الطرفين سيستمر خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى اتفاق نهائي.



وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام وصحف فرنسية: «نرغب جميعاً، من جانب الاتحاد واللاعبين، في إنهاء هذا الملف بشكل كامل قبل مغادرة المنتخب الفرنسي في 10 يونيو، حتى يتفرغ الفريق تماماً للجوانب الرياضية الخاصة بالبطولة».



وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي أن النقاشات جرت في أجواء هادئة وإيجابية، موضحاً أن اللاعبين تشاوروا فيما بينهم، وقدموا مقترحاً بهذا الشأن، وأنه سيعاود التواصل معهم مطلع الأسبوع لاستكمال المباحثات، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.



وأشار ديالو إلى وجود «مناخ حوار جيد» بين الاتحاد واللاعبين، ما يسهل التوصل إلى تسوية سريعة للملف.



ويواصل المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديدييه ديشان استعداداته للمونديال، بعدما خسر مباراة ودية أمام كوت ديفوار بنتيجة 1-2، الخميس الماضي، في نانت، ومن المقرر أن يواجه منتخب إيرلندا الشمالية ودياً، الاثنين، في مدينة ليل، قبل التوجه، الأربعاء، إلى معسكره الأساسي في بوسطن.



ويستهل «الديوك» مشوارهم في كأس العالم 2026 بمواجهة السنغال في 16 يونيو على ملعب «ميتلايف» بمدينة إيست راذرفورد في ولاية نيوجيرسي، قبل لقاء العراق في 22 يونيو بفيلادلفيا، ثم النرويج في 26 يونيو ببوسطن، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.