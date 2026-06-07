ودية البرازيل ومصر.. صراع تكتيكي بين الضغط العالي والصلابة الدفاعية



حسم منتخب البرازيل مواجهته أمام منتخب مصر بنتيجة 2-1، في اختبار ودي قوي ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم في أمريكا الشمالية، وحملت المباراة ملامح فنية واضحة بين أسلوب الضغط البرازيلي المنظم، ومحاولات «الفراعنة» القائمة على التحولات السريعة والانضباط الدفاعي، مع ظهور تفاوت في الاستقرار بين الشوطين.



ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيلة أساسية مفاجئة، في محاولة لخلط الأوراق واختبار أكبر عدد من العناصر قبل الاستحقاق العالمي، بينما حافظ المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب أنشيلوتي على نهج واضح في البناء من الخلف والضغط العكسي، مع بعض التعديلات المحدودة مقارنة بالمباراة الودية السابقة أمام بنما.



وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل عبر واحدة من جُمل الضغط المعتادة، حين نجح برونو غيمارايس، في افتكاك الكرة في مناطق متقدمة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة، عكست فلسفة الضغط العالي المعتمدة على استعادة الكرة سريعاً،



ولكن رد منتخب مصر جاء سريعاً، مستفيداً من خطأ دفاعي بعد تمريرة خلفية غير دقيقة من القائد ماركينيوس، ليخطف مهاجم «الفراعنة» زيكو، في سيناريو هجومي خاطف، هدف التعادل، في لقطة كشفت هشاشة التنظيم البرازيلي في لحظات الانتقال الدفاعي.



وشهد الشوط الأول أفضل فترات منتخب مصر، حيث لعب الحارس مصطفى شوبير دوراً محورياً في إبقاء فريقه في المباراة، بعدما تصدى لسلسلة من المحاولات الخطيرة من فينيسيوس جونيور ورافينيا وإيغور تياغو.



واعتمد المنتخب البرازيلي خلال هذه المرحلة على الاختراقات الفردية، والتسديد من خارج المنطقة، قبل أن يفرض عليه التنظيم الدفاعي المصري اللجوء إلى الكرات العرضية، والتي لم تترجم إلى خطورة حقيقية.



ومع بداية الشوط الثاني، وخصوصاً بعد إصابة الظهير ويسلي فرانسا، لجأ أنشيلوتي إلى تغييرات واسعة، أعادت الحيوية للخط الأمامي البرازيلي، في محاولة لكسر التكتل الدفاعي المصري، وأثمرت التبديلات عن زيادة في نسق اللعب الهجومي، حيث برز لويز هنريكي في صناعة الفارق عبر تحركاته الفردية، قبل أن يحسم الشاب إندريك المباراة بهدف ثانٍ، جاء من متابعة داخل منطقة الجزاء، مؤكداً فعالية البرازيل في استثمار الكرات الثانية داخل الصندوق.



وفي المقابل حاول منتخب مصر العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، بقيادة محمد صلاح، إلا أن التحسن الهجومي لم يترجم إلى فرص حقيقية، في ظل التماسك الدفاعي البرازيلي، والتفوق البدني في الثلث الأخير من المباراة.



وكشفت المواجهة عن ملاحظات فنية عدة، أبرزها استمرار اعتماد البرازيل على الضغط العالي، واستعادة الكرة في مناطق المنافس، مقابل حاجة المنتخب المصري إلى تطوير جودة الخروج بالكرة تحت الضغط، إضافة إلى تحسين الفاعلية الهجومية في الثلث الأخير، كما أظهرت المباراة أن عمق دكة البدلاء البرازيلية يمثل أحد أبرز عناصر القوة، في حين نجح الفراعنة في تقديم فترات دفاعية منظمة، لكنها افتقدت للخطورة الهجومية المستمرة.



وبينما خرجت البرازيل بفوز معنوي مهم قبل المونديال فإن المنتخب المصري سيحتاج إلى معالجة الأخطاء الفردية، ورفع الإيقاع الهجومي إذا ما أراد الظهور بصورة تنافسية في البطولة العالمية.