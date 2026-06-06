الدوري الإنجليزي يهيمن.. لاعبو كأس العالم من 449 نادياً



تكشف قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 عن خريطة واضحة لهيمنة الدوريات الأوروبية الكبرى على البطولة، مع تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد بفارق كبير، في حين يحافظ الدوري الفرنسي على حضوره في المرتبة الرابعة عالمياً، مدعوماً بشكل خاص بنادي باريس سان جيرمان.



ومع اقتراب انطلاق البطولة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو، وبعد إعلان جميع المنتخبات عن قوائمها الرسمية التي تضم 26 لاعباً لكل فريق، يبلغ إجمالي اللاعبين المدعوين 1248 لاعباً، في نسخة موسعة تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.



وتؤكد المعطيات أن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا ما تزال العمود الفقري للمنتخبات المشاركة، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد بـ166 لاعباً ينشطون في موسم 2025-2026، ثم الدوري الألماني «البوندسليغا» بـ101 لاعب ثم الدوري الإسباني في المركز الثالث بـ82 لاعباً، ويأتي الدوري الفرنسي في المركز الرابع عالمياً، متفوقاً على الدوري الإيطالي الذي تراجع ترتيبه نتيجة عدم تأهل منتخب إيطاليا للبطولة.



وفي مفاجأة دخل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) في قائمة العشرة الأوائل، محتلاً المركز التاسع بـ37 لاعباً.



باريس سان جيرمان في صدارة الأندية الفرنسية



على مستوى الأندية، يبرز نادي باريس سان جيرمان كأحد أبرز المساهمين في البطولة، إذ يوفد 16 لاعباً إلى المنتخبات الوطنية، وهو رقم يضعه ضمن أفضل أربعة أندية في العالم من حيث عدد اللاعبين المشاركين، بالتساوي مع آرسنال، وبفارق عن بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي اللذين يتصدران القائمة.



كما يشارك 22 نادياً فرنسياً من مختلف الدرجات (ليغ 1 وليغ 2 وناشيونال) بلاعبين في البطولة، في حين تتصدر أندية ليل ونيس ومرسيليا القائمة المحلية برصيد ثمانية لاعبين لكل منها.

449 نادياً و71 دولة... انتشار عالمي واسع



وتكشف الإحصاءات عن مشاركة لاعبين من 449 نادياً ينتمون إلى 71 دولة مختلفة، ما يعكس الطابع العالمي الموسع للبطولة.



وفي المقابل، تعتمد بعض المنتخبات بشكل شبه كامل على لاعبين ينشطون في بطولاتها المحلية، مثل إنجلترا وألمانيا وإسبانيا، في حين تضم منتخبات أخرى أقل اعتماداً على الدوريات المحلية مثل فرنسا.



كما تظهر المفارقة في أن ستة منتخبات لا تضم أي لاعب ينشط في بطولاتها المحلية، من بينها كوت ديفوار، والسنغال، وأوروغواي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والرأس الأخضر، وكوراساو.



وبحسب الأرقام، فإن المنتخب الإنجليزي يضم 21 لاعباً من أصل 26 ينشطون في الدوري المحلي، مقابل 19 لاعباً في ألمانيا، و17 في إسبانيا، في حين تضم فرنسا 8 لاعبين فقط من الدوري المحلي ضمن قائمتها النهائية.