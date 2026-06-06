عمال ملاعب كأس العالم يهددون بالإضراب



صوّت عمال ملعب «سوفي» القريب من مدينة لوس أنجلوس لصالح تنظيم إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لأول مباراة للمنتخب الأمريكي ضمن بطولة كأس العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.



وقالت بلومبرغ، إنه بحسب نقابة «يونيت هير لوكال 11»، حظي قرار الإضراب بتأييد 96% من الأعضاء العاملين في الملعب، وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات العمالية مع شركة «ليجيندز جلوبال» (المقاول المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والشراب في الملعب). ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين المقبل.



وتمثل النقابة نحو ألفي عامل في قطاع الخدمات الغذائية بالملعب، من بينهم عمال خدمة تقديم الطعام والمشروبات، وغاسلو الصحون، والطهاة، وعمال التوظيف المؤقت أثناء وخلال وبعد المناسبات. ولم تصدر شركة «ليجيندز» تعليقاً فورياً على هذا التطور.



يُذكر أن ملعب «سوفي»، الذي يعد الملعب الرئيسي لفريقي «لوس أنجلوس رامز» و«لوس أنجلوس تشارجرز» في دوري كرة القدم الأمريكية، سيستضيف ثماني مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وتبدأ أسعار تذاكر المباراة المرتقبة بين الولايات المتحدة وباراجواي، والمقررة في 12 يونيو الجاري، من 2000 دولار. فيما تقام المباراة التالية يوم 15 يونيو الجاري وتجمع بين منتخبي إيران ونيوزيلندا.