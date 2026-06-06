غازي الشمري: العراق في مجموعة صعبة.. والهدف تقديم صورة مشرفة (فيديو)



قال المدرب العراقي غازي الشمري إن المنتخب العراقي يوجد في مجموعة وُصفت بالقوية، تضم نخبة من منتخبات العالم، مشدداً على أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة لا يقتصر على تحقيق الانتصارات، بل على تقديم صورة تليق بسمعة الكرة العراقية.



وأضاف الشمري: «نحن في مجموعة صعبة تضم خيرة منتخبات العالم، ونحن غير مطالبين بالفوز بقدر ما نحن مطالبون بأن نظهر بصورة جيدة تليق بسمعة المنتخب العراقي».



وتابع: «منذ نحو أربعين عاماً لم يتأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم، وهذه فرصة طيبة لإعادة وضع الكرة العراقية في مكانها الطبيعي، لكن في ظل فارق الإمكانيات لا يمكن تحميل اللاعبين أكثر من طاقتهم».



وشدد المدرب العراقي على ضرورة الواقعية في التعامل مع مستوى المنافسة، قائلاً: «يجب أن يقدم اللاعبون مستوى جيداً، وأتمنى لهم التوفيق، فالمهم أن نظهر بشكل مشرف يعكس تطور الكرة العراقية».



وأوضح الشمري إن منتخبات مثل فرنسا تُعد من القوى الكبرى في كرة القدم الحديثة لما تمتلكه من لاعبين على أعلى مستوى وخبرة في البطولات الكبرى، إضافة إلى منتخب السنغال بطل أفريقيا والنرويج التي تملك بدورها عناصر قادرة على صناعة الفارق.



وأضاف الشمري: «جميع المنتخبات تقريباً صعبة، والمنافسة ستكون قوية جداً. هناك فرق تمتلك إمكانيات عالية، خصوصاً في الخطوط الدفاعية والهجومية، لذلك فإن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المباريات».



وعن المشاركة العربية، قال الشمري إن المنتخبات العربية مقبلة على تحديات قوية في كأس العالم، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه المنتخبات نتائج إيجابية تؤهلها لبلوغ أدوار متقدمة وتقديم صورة مشرفة.



واعتبر المدرب العراقي أن مشاركة المنتخبات العربية في مثل هذه الاستحقاقات تمثل مصدر سعادة للشارع الرياضي العربي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بعض هذه المنتخبات قد تجد صعوبة في بلوغ الأدوار المتقدمة، قائلاً: «نحن سعداء بمشاركة المنتخبات العربية، لكن في بعض الحالات قد لا تكون الفرص متساوية للوصول إلى المراحل المتقدمة».



وختم الشمري بالقول إن الهدف يبقى دائماً هو تقديم مستويات جيدة تعكس تطور الكرة العربية، معبّراً عن أمله في أن تنجح المنتخبات العربية في الظهور بصورة قوية خلال التصفيات والمونديال.