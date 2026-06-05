منع زجاجات المياه يشعل خلافاً بين «فيفا» ومدن كأس العالم



أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منع الجماهير من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026 اعتراضات من بعض مسؤولي المدن المستضيفة، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.



وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، أبدى قلقه من تغيير سياسة زجاجات المياه قبل المونديال، مؤكداً أنه سيبحث الأمر مع «فيفا» لمعرفة أسباب القرار الجديد.



وقرر «فيفا» تعديل قواعد حضور المباريات قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم، وأبلغ حاملي التذاكر بعدم السماح بدخول زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب البطولة.



وجاء القرار بعد أن كانت القواعد السابقة تسمح للجماهير بإحضار زجاجات بلاستيكية شفافة وفارغة قابلة لإعادة الاستخدام، بسعة تصل إلى لتر واحد، مع إمكانية تعبئتها من نقاط المياه داخل الملاعب.



وقال ممداني إن الأمر يثير القلق بسبب درجات الحرارة التي سيتعرض لها المشجعون، موضحًا أن الجماهير ستقضي فترات طويلة داخل الملاعب قبل وبعد المباريات، وليس اللاعبون فقط من سيواجهون ظروف الطقس.



وأضاف عمدة نيويورك أنه يريد معرفة مبررات القرار، مؤكدًا أهمية تسهيل حصول الجماهير على المياه، وعدم تقليل شربها بسبب تكلفة شرائها داخل الملاعب.



وحذرت دراسة صادرة عن مجموعة علماء مختصة بمتابعة تأثيرات الطقس من ارتفاع درجات الحرارة خلال كأس العالم، بعدما توقعت إقامة نحو 26 مباراة من أصل 104 مباريات في أجواء حارة قد تؤثر على اللاعبين والجماهير.



وانتقدت أوليفيا تشاو، عمدة تورونتو، قرار «فيفا»، معتبرة أنه يهدف لزيادة الأرباح، وطالبت بتوفير زجاجات مياه مجانية للجماهير داخل الملاعب، خاصة أن البطولة تحقق عوائد مالية كبيرة.



وطالب كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، «فيفا» بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن الجماهير تتحمل بالفعل تكاليف كبيرة للسفر وشراء التذاكر، ولا يجب إضافة أعباء أخرى عليها.



وأكد «فيفا» أن قرار منع زجاجات المياه جاء لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف حماية الجماهير واللاعبين وتقليل المخاطر داخل الملاعب.



وأشار الاتحاد الدولي إلى وجود إجراءات بديلة لمواجهة الحرارة وتوفير المياه داخل الملاعب، موضحًا أن منع الزجاجات الخارجية مطبق بالفعل في بعض الملاعب المستضيفة.



وكشفت «ذا أتلتيك» أن قرار منع زجاجات المياه شهد خلافات داخل «فيفا» خلال الأشهر الماضية، بعدما أبدى بعض مسؤولي الأمن والسلامة مخاوفهم من تأثير القرار على الجماهير، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في بعض مباريات كأس العالم 2026.



وسمح «فيفا» خلال كأس العالم للأندية الماضية للجماهير بإحضار زجاجات المياه البلاستيكية إلى بعض الملاعب نفسها المستخدمة في مونديال 2026، بهدف تقليل تكاليف الحصول على المياه.



وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مصادر داخل «فيفا» ترى أن القرار تأثر باعتبارات تجارية، بينما نفت مصادر قريبة من إحدى شركات المشروبات الغازية الراعية لكأس العالم وجود أي دور لها في تغيير سياسة دخول زجاجات المياه إلى الملاعب.