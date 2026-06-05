منتخب عربي ينافس أوروبا في طول قامة لاعبيه



تُظهر بيانات متوسط أطوال لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس العالم 2026 هيمنة أوروبية شبه كاملة على صدارة التصنيف، مقابل حضور عربي محدود، يتقدمه المنتخب التونسي الذي جاء في المركز الثاني عشر عالمياً.



وبمتوسط طول يبلغ 184.6 سنتيمتراً، أصبح المنتخب التونسي المنتخب العربي الوحيد ضمن قائمة أول 15 منتخباً، في ترتيب يضم نخبة المنتخبات العالمية من حيث البنية الجسمانية للاعبين.



وتصدر الترتيب منتخبا البوسنة والهرسك والنرويج بمتوسط 187.2 سنتيمتراً لكل منهما، يليه منتخب السويد (186.2 سم)، ثم بلجيكا (185.8 سم)، وجمهورية التشيك (185.7 سم)، وألمانيا (185.4 سم)، وسويسرا (185.2 سم).



وجاءت هولندا وفرنسا في المركز الثامن عالمياً بمتوسط 184.9 سنتيمتراً، تلتها كرواتيا (184.8 سم)، ثم النمسا (184.7 سم)، قبل أن تحل تونس في المركز الثاني عشر، متقدمة على كل من اسكتلندا (184.5 سم) وإنجلترا (184.2 سم)، والسنغال (184.0 سم).



وفي باقي المراتب، جاء المنتخب التركي (183.8 سم) وإيران (183.7 سم)، ثم أستراليا (183.6 سم) ونيوزيلندا (183.5 سم)، والولايات المتحدة (183.4 سم)، والعراق (183.2 سم).



كما ضمت القائمة كلاً من كوت ديفوار (182.9 سم)، والبرازيل (182.8 سم)، والمغرب والجزائر بمتوسط 182.7 سنتيمتراً لكل منهما، وغانا (182.6 سم)، وكندا (182.1 سم).



وفي منتصف الترتيب، جاءت منتخبات كوريا الجنوبية وكوراساو (181.9 سم)، وأوزبكستان (181.8 سم)، وإسبانيا (181.7 سم)، ثم باراغواي وبنما (181.6 سم)، والبرتغال (181.5 سم)، وهايتي (181.4 سم)، والرأس الأخضر واليابان (181.3 سم)، ومصر (181.2 سم)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (181.0 سم).



وفي المراتب الأخيرة من التصنيف، حلّت الإكوادور والأوروغواي (180.5 سم)، والأردن (180.4 سم)، وكولومبيا (180.0 سم)، والأرجنتين (179.7 سم)، والمكسيك (179.5 سم)، وقطر (179.4 سم)، وجنوب إفريقيا (178.8 سم)، بينما جاء المنتخب السعودي في ذيل الترتيب بمتوسط 178.4 سنتيمتراً.



ورغم أن الطول الجسدي لا يُعد معياراً حاسماً في كرة القدم الحديثة، فإنه يظل عاملاً مؤثراً في الصراعات الهوائية والكرات الثابتة، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم.