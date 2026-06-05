بعد 96 عامًا.. تونس واليابان تكملان 1000 مباراة في تاريخ كأس العالم

تشهد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا، حيث تصبح المواجهة رقم 1000 في تاريخ البطولة، منذ انطلاق النسخة الأولى قبل 96 عامًا.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن مباراة تونس واليابان، التي تقام يوم 21 يونيو الجاري في مدينة مونتيري المكسيكية، ستكمل ألف مباراة في تاريخ كأس العالم، بعد 23 نسخة شهدت العديد من المواجهات التي تركت أثرًا كبيرًا في كرة القدم.

واختارت الصحيفة أبرز 10 مباريات في تاريخ البطولة، ليس باعتبارها الأفضل فنيًا، ولكن المباريات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة كأس العالم وما حدث بعدها.

وجاءت مباراة نهائي كأس العالم 1970 بين البرازيل وإيطاليا في صدارة القائمة، بعدما فاز المنتخب البرازيلي 4-1 في المكسيك، ليحصل على لقبه الثالث ويحتفظ بالنسخة الأصلية من كأس العالم، التي كانت تحمل اسم كأس جول ريميه، بقيادة جيل ضم بيليه وجاييرزينيو وجيرسون وكارلوس ألبرتو.

واحتل فوز أوروغواي على البرازيل 2-1 في مونديال 1950 المركز الثاني، بعدما تعرض أصحاب الأرض لهزيمة شهيرة على ملعب ماراكانا أمام نحو 200 ألف متفرج، في المباراة التي حرمت البرازيل من لقب كان قريبًا منها، قبل أن يقرر المنتخب البرازيلي تغيير قميصه الأبيض الذي كان يرتديه وقتها، والاعتماد لاحقًا على اللونين الأصفر والأزرق المعروفين حاليًا.

وحل نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا ثالثًا، بعدما شهد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3، قبل أن يحسم منتخب الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليحقق ليونيل ميسي كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، رغم تسجيل كيليان مبابي ثلاثة أهداف «هاتريك» ومحاولته قيادة فرنسا للحفاظ على اللقب الذي اقتنصه «الديوك» في 2018.

وجاءت مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986 بالمركز الرابع، بعدما سجل دييغو مارادونا هدفين من أشهر أهداف كأس العالم، الأول أثار الكثير من الحديث بعدما أحرزه بيده، والثاني جاء بعد انطلاقة تاريخية راوغ خلالها لاعبي إنجلترا، قبل أن يقود منتخب بلاده للتتويج باللقب.

واختيرت خسارة البرازيل أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014 بالمركز الخامس، بعدما تعرض المنتخب البرازيلي، صاحب الأرض، لواحدة من أقسى الهزائم في تاريخ البطولة، بينما واصل المنتخب الألماني طريقه نحو التتويج باللقب.

وجاء نهائي مونديال 1958 بين البرازيل والسويد في المركز السادس، بعدما شهد بداية ظهور بيليه على الساحة العالمية وهو في عمر 17 عامًا، حيث سجل هدفين في النهائي وقاد منتخب بلاده للفوز 5-2 وتحقيق أول لقب في تاريخ البرازيل بكأس العالم.

واحتل نهائي كأس العالم 1974 بين ألمانيا الغربية وهولندا المركز السابع، بعدما أنهى المنتخب الألماني حلم يوهان كرويف وجيل «الكرة الشاملة»، بالفوز 2-1 وحصد اللقب على أرضه.

وجاء أول نهائي في تاريخ كأس العالم عام 1930 بين أوروغواي والأرجنتين في المركز الثامن، بعدما فازت أوروغواي 4-2 لتصبح أول بطل في تاريخ المسابقة.

واحتل نهائي كأس العالم 1954 بين ألمانيا الغربية والمجر المركز التاسع، بعدما حقق المنتخب الألماني فوزًا مفاجئًا بنتيجة 3-2 على منتخب المجر، الذي كان من أقوى فرق العالم وقتها بقيادة فيرينتس بوشكاش، رغم أنه كان المرشح الأكبر لحصد اللقب.

وجاءت مباراة إيطاليا والبرازيل في كأس العالم 1982 بالمركز العاشر، بعدما فاز المنتخب الإيطالي 3-2 بفضل ثلاثية باولو روسي، لينهي مشوار منتخب برازيلي كان يضم مجموعة من أبرز نجوم تلك الفترة مثل زيكو وسقراط وفالكاو.