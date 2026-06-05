مباراة في كأس العالم تهدد بشلل مروري في نيويورك

تستعد مدينة نيويورك لمواجهة ازدحام كبير يوم 16 يونيو الجاري، بسبب احتمالية تزامن مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 مع المباراة السادسة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز.

وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن مسؤولي نيويورك يأملون في انتهاء سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مبكرًا، وعدم امتداد المواجهة بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز إلى المباراة السادسة، لتجنب تزامنها مع مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم وما قد ينتج عنه من ضغط جماهيري كبير على المدينة.

وتقام مباراة فرنسا والسنغال في دور المجموعات لكأس العالم على ملعب ميتلايف عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت أمريكا، بينما تنطلق المباراة السادسة المحتملة من نهائي NBA في الثامنة والنصف مساءً على ملعب ماديسون سكوير غاردن، الذي يقع فوق محطة بن الرئيسية.

ويتوقع المسؤولون توجه آلاف المشجعين عبر محطة بن، إحدى أهم محطات النقل في نيويورك، للوصول إلى منطقة ميدولاندز حيث يقع ملعب ميتلايف مستضيف مباراة كأس العالم، ما قد يزيد الضغط على وسائل المواصلات مع تحرك جماهير كرة السلة في نفس اليوم لحضور نهائي NBA المحتمل.

وقال زوهران ممداني عمدة نيويورك: «أريد أن أوضح أننا نأمل في الحسم المبكر، لكننا نستعد لكل شيء، لأن مهمتنا كحكومة مدينة نيويورك هي ضمان الجاهزية لأي احتمال».

وأكدت كاثي هوكول حاكمة نيويورك قدرة المدينة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجماهير، موضحة أن نحو 100 ألف شخص سيستخدمون القطارات والحافلات للوصول إلى فعاليات كأس العالم في أيام المباريات، وهو رقم تستطيع شبكة النقل التعامل معه في ظل خدمتها لنحو 6 ملايين راكب يوميًا.

واتخذت نيويورك عدة إجراءات استعدادًا للمونديال، شملت تركيب 33 ألف كاميرا جديدة داخل عربات مترو الأنفاق، وزيادة عدد القطارات والحافلات المتجهة داخل المدينة وإلى نيوجيرسي خلال البطولة التي تستمر 39 يومًا.

وقررت السلطات إجراء تغييرات في مسارات بعض الحافلات وإغلاق عدد من الشوارع خلال أيام المباريات الثماني التي يستضيفها ملعب ميتلايف، إضافة إلى تعليق أعمال البناء وتسليمات الشاحنات للحد من الازدحام، مع مطالبة الجماهير بتجنب قيادة السيارات إلى مانهاتن.

وأعلنت هيئة النقل في نيوجيرسي أن الوصول إلى الجزء الخاص بها من محطة بن سيكون مخصصًا لحاملي تذاكر كأس العالم فقط لمدة 4 ساعات قبل كل مباراة و3 ساعات بعدها في أيام مباريات ميتلايف.

وتستعد نيويورك أيضًا ليوم مزدحم آخر في 13 يونيو، حيث تقام مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم على ملعب ميتلايف، بالتزامن مع إمكانية إقامة المباراة الخامسة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز، والتي ستكون في سان أنطونيو حال الوصول إليها، إلا أن جماهير نيكس اعتادت التجمع حول ماديسون سكوير غاردن لمتابعة فريقها حتى في المباريات خارج ملعبه، كما يستضيف الملعب في اليوم نفسه حفلًا غنائيًا لفرقة فايف ساكندز أوف سمر.

وأكد ممداني أن المدينة تعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنقل جماهير كأس العالم وكرة السلة والحفلات بسهولة وأمان، فيما دعت هوكول السكان والزوار إلى التحلي بالصبر خلال فترة البطولة، في ظل توقع زيادة أعداد الجماهير وبعض التأخير في وسائل النقل.