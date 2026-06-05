نظام جديد لتصنيف نجوم مونديال 2026

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» آلية جديدة لتقييم أداء اللاعبين خلال كأس العالم 2026، تعتمد على البيانات وتحليل المباريات، بهدف تقديم صورة أكثر تفصيلًا عن مستويات النجوم المشاركين في البطولة.

وأعلن «فيفا»، إطلاق «تصنيف قوة أداء اللاعبين»، الذي يعتمد على بيانات المباريات والخوارزميات المستخدمة ضمن منظومة الذكاء الكروي التابعة للاتحاد الدولي، من أجل تقييم أداء اللاعبين في الجوانب الهجومية والدفاعية وصناعة اللعب.

وطور «فيفا» النظام الجديد بإشراف الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي، بهدف قياس مساهمات اللاعبين داخل الملعب بطريقة أكثر شمولًا من الإحصاءات التقليدية.

وأكد فينغر أن التصنيف يعتمد على بيانات مستمدة من المباريات لتقييم أداء كل لاعب، بما يساعد على وضع معيار عالمي جديد لقياس مستويات اللاعبين.

ويحصل كل لاعب ميدان يستوفي الحد الأدنى من دقائق المشاركة على تقييم يتراوح بين صفر و10 درجات، وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل الهجوم وصناعة اللعب والدفاع.

ويخضع حراس المرمى لتقييم مختلف يعتمد على معيارين، هما الأداء عند امتلاك الكرة، والجوانب الدفاعية الخاصة بحماية المرمى.

وتصدر التصنيفات الجديدة بعد انتهاء الجولة الأولى من مباريات كأس العالم 2026، على أن يتم تحديثها عقب كل مباراة، مع نشر قوائم تضم أفضل 100 لاعب في كل فئة خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات من صافرة النهاية.

وأكد «فيفا» أن النظام الجديد سيمنح الجماهير ووسائل الإعلام وشركاء البث تحليلات وإحصاءات متقدمة، تساعد على متابعة أداء اللاعبين بصورة أكثر دقة خلال منافسات البطولة.