أشقاء فرقتهم ألوان المنتخبات.. قصص عائلية نادرة في تاريخ كأس العالم

شهد تاريخ كأس العالم حالات نادرة لأشقاء اختاروا تمثيل منتخبات مختلفة، ليجد بعضهم نفسه في مواجهة مباشرة أمام شقيقه داخل الملعب، رغم ارتباطهما بعائلة واحدة ونشأتهما معًا.

وتبقى قصة الأخوين بواتينغ الأشهر في تاريخ المونديال، بعدما اختار كيفن برينس بواتينغ تمثيل منتخب غانا، بينما لعب شقيقه جيروم بواتينغ بقميص منتخب ألمانيا.

ودخل الشقيقان التاريخ خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، بعدما أصبحا أول شقيقين يواجه أحدهما الآخر في مباراة بالمونديال، عندما التقت ألمانيا وغانا، قبل أن يتكرر الأمر مرة أخرى في كأس العالم 2014 بعدما وقع المنتخبان في المجموعة نفسها.

ولم تكن عائلة بواتينغ الحالة الوحيدة، بعدما ظهر الثنائي إينياكي ويليامز ونيكو ويليامز بقميص منتخبين مختلفين، إذ اختار إينياكي الدفاع عن ألوان غانا، بينما مثل نيكو منتخب إسبانيا.

وشارك الشقيقان ويليامز في كأس العالم 2022، لكن كل منهما بقميص منتخب مختلف، لتستمر ظاهرة ظهور الأشقاء مع منتخبات مختلفة في البطولة.

وتتواصل هذه القصص في كأس العالم 2026 من خلال الأخوين دويه، حيث يمثل ديزيريه دويه منتخب فرنسا، بينما يمثل شقيقه جيلا دويه منتخب كوت ديفوار، ورغم عدم وقوع المنتخبين في مجموعة واحدة، يبقى احتمال مواجهتهما قائمًا حال تقدم الفريقين في مراحل البطولة.

وشهدت كرة القدم أيضًا حالات أخرى لأشقاء ارتدوا قمصان منتخبات مختلفة خارج كأس العالم، أبرزهم الأخوان شاكا، حيث لعب جرانيت شاكا مع منتخب سويسرا، بينما اختار شقيقه تاولانت شاكا تمثيل ألبانيا، وتقابلا وجهًا لوجه في بطولة يورو 2016.

وسار الأخوان ألكانتارا في الطريق نفسه، بعدما مثل تياغو ألكانتارا منتخب إسبانيا، بينما اختار شقيقه رافينيا ألكانتارا اللعب مع منتخب البرازيل.

وتضم القائمة أيضًا عائلة بوغبا، حيث مثل بول بوغبا منتخب فرنسا، بينما لعب شقيقاه فلورنتين بوغبا وماتياس بوغبا بقميص منتخب غينيا.