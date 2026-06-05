مشهد غير معتاد.. نجم مونديالي يصل إلى معسكر المنتخب بسيارة أجرة (فيديو)

وصل غونزالو بلاتا، أحد أبرز نجوم منتخب الإكوادور، من المطار إلى مقر إقامة بعثة منتخب بلاده في نيويورك عبر سيارة أجرة «أوبر»، في مشهد غير مألوف للاعب يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ويعول عليه كثيراً لقيادة خط الهجوم في البطولة المرتقبة.

وتحولت الرحلة العادية إلى موقف طريف عند وصول بلاتا إلى فندق البعثة، حيث لم يكن سائق السيارة يعلم هوية الراكب الذي يرافقه، لكن المفاجأة ظهرت عندما التف عدد من الجماهير حول اللاعب بهدف التقاط الصور والحصول على التوقيعات التذكارية، ليظهر السائق مندهشاً من الاستقبال الذي حظي به اللاعب.

وانتشرت لقطات وصول نجم الإكوادور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط استغراب من استخدام أحد لاعبي المونديال لخدمة نقل عامة، في مشهد يعد مختلفاً عن الصورة المعتادة لوصول اللاعبين الدوليين إلى معسكرات منتخباتهم.

ويعد بلاتا من أبرز لاعبي الإكوادور في السنوات الأخيرة، ويلعب حالياً في صفوف فلامنغو البرازيلي، وسبق له تمثيل سبورتينغ لشبونة البرتغالي وريال بلد الوليد الإسباني والسد القطري، ويتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص.

وتستعد الإكوادور لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم ألمانيا وساحل العاج وكوراساو، وتستهل مشوارها بمواجهة ساحل العاج، بينما ينتظر أن يكون بلاتا من بين الأسماء المرشحة للمشاركة في التشكيلة الأساسية.