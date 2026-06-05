مونديال 2026.. اليابان تغير ملعب التدريب مرتين بسبب سوء الأرضية

واجه منتخب اليابان أولى عقباته في طريق الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما اضطر إلى تغيير ملاعب تدريباته مرتين خلال أيام قليلة من وصوله إلى المكسيك، بسبب سوء حالة أرضيات الملاعب المتأثرة بالأحوال الجوية الأخيرة.

وكان المنتخب الياباني، بقيادة المدرب هاجيمي مورياسو، قد خطط لإقامة تدريباته في أحد الملاعب التابعة لنادي تيغريس أونال بمدينة مونتيري، إلا أن تدهور حالة أرضية الملعب أجبر الجهاز الفني على البحث عن بديل سريع.

وانتقل الفريق في البداية إلى ملعب مخصص لمنتخب اليابان تحت 19 عاماً، لكن هذا الخيار لم يلبِّ تطلعات الجهاز الفني أيضاً، ليقرر المنتخب تغيير موقع تدريباته مجدداً في اليوم التالي والانتقال إلى ملعب يستخدمه نادي مونتيري المكسيكي.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أنه رغم هذه الاضطرابات اللوجستية، أكد ماساكوني ياماموتو، المدير الفني في الاتحاد الياباني لكرة القدم، أن اللاعبين تعاملوا مع الموقف باحترافية وهدوء، مشيراً إلى أن البحث عن أفضل بيئة تدريبية ممكنة كان السبب الرئيسي وراء هذه القرارات.

وقال ياماموتو: «اتخذنا قرار تغيير مواقع التدريب لأننا نسعى لتوفير أفضل ظروف إعداد ممكنة للاعبين، وسوء الأحوال الجوية كان خارج نطاق سيطرتنا، لكننا نحرص على أن تكون استعداداتنا للمونديال في أفضل صورة».

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية يوم 11 يونيو الجاري، فيما يستهل المنتخب الياباني مشواره بعد 3 أيام بمواجهة قوية أمام منتخب هولندا في مدينة دالاس.

ومن المقرر أن يغادر «الساموراي» المكسيك مطلع الأسبوع المقبل، للتوجه إلى معسكره الأساسي في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، حيث أكد مسؤولو الاتحاد الياباني أن جميع الترتيبات هناك تسير بسلاسة كاملة.

ويأمل المنتخب الياباني، الذي يشارك ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد وتونس، في تجاوز هذه البداية المضطربة والتركيز على تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، بعدما أصبح أحد المنتخبات الآسيوية المرشحة لتقديم أداء لافت في مونديال 2026.