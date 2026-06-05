شاكيرا.. حضور مزدوج في مونديال 2026

تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم 2026، قبل ظهور آخر خلال المباراة النهائية للبطولة، لتسجل حضورًا مزدوجًا في النسخة المقبلة من المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن شاكيرا ستقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم «داي داي» خلال حفل الافتتاح، الذي يقام على استاد أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وتنضم شاكيرا في الحفل إلى المغني النيجيري بورنا بوي، إلى جانب النجم الكولومبي خوتا بالفين والمغنية الجنوب أفريقية تايلا، في عرض يسبق انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا بـ 90 دقيقة.

وتحمل أغنية «داي داي» اسمًا مستوحى من عبارة إيطالية تعني «هيا بنا» أو «تعال»، لتكون الأغنية الرسمية المصاحبة للنسخة الجديدة من البطولة.

وتواصل شاكيرا ارتباطها ببطولات كأس العالم، إذ من المقرر أن تقدم كذلك أول عرض غنائي بين شوطي نهائي المونديال في تاريخ البطولة، والذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.