بروتوكول جديد للنشيد الوطني في كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتماد بروتوكول مختلف للنشيد الوطني خلال مباريات كأس العالم 2026، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية وإضفاء مزيد من الإثارة على مراسم ما قبل المباريات.

وبموجب التعديل الجديد، لن يقف اللاعبون بالطريقة التقليدية المعتادة على خط واحد، بل سيتجمع كل منتخب أمام علم بلاده العملاق، الذي سيتم فرده على أرضية الملعب، لتتحول دائرة المنتصف إلى مسرح رئيسي للمشهد الاحتفالي قبل صافرة البداية.

ويأتي هذا التغيير ضمن سلسلة من الابتكارات التنظيمية التي تسعى من خلالها «فيفا» إلى تقديم نسخة استثنائية من المونديال الأكبر في التاريخ، بمشاركة 48 منتخباً وللمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويرى مسؤولو «فيفا» أن الوقوف أمام العلم الوطني مباشرة سيمنح اللاعبين والجماهير لحظات أكثر تأثيراً وعاطفة، ويعزز مشاعر الانتماء والفخر الوطني، كما سيمنح الجماهير الحاضرة والمشاهدين عبر الشاشات صوراً بصرية أكثر قوة وإبهاراً قبل انطلاق المباريات.

ومن المنتظر أن تضفي هذه الخطوة مزيداً من الحماس على أجواء البطولة، خاصة في المباريات الجماهيرية الكبرى، حيث ستكون دائرة المنتصف قلب الحدث ومسرحاً لمشاهد وطنية استثنائية تسبق المنافسات المنتظرة في مونديال 2026.