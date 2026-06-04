5 مواهب شابة مرشحة للظهور بقوة في كأس العالم 2026



تستعد مجموعة من المواهب الشابة للحصول على فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي عالمي، خلال منافسات كأس العالم 2026، على أمل تكرار بدايات نجوم تركوا بصمتهم في سن مبكرة مثل بيليه وكيليان مبابي ومايكل أوين.



وشهدت بطولات كأس العالم عبر تاريخها ظهور العديد من اللاعبين الشباب الذين صنعوا نجوميتهم مبكراً، بعدما قاد بيليه منتخب البرازيل للتتويج بلقب نسخة 1958 وهو في عمر 17 عاماً، بينما أسهم كيليان مبابي في فوز فرنسا بمونديال 2018 وهو في عمر 19 عاماً، وقدم مايكل أوين بداية قوية مع إنجلترا في كأس العالم 1998 بعمر 18 عاماً.



وتشهد نسخة كأس العالم 2026 حضور مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، من بينهم أسماء فرضت نفسها بالفعل مع أندية كبرى، مثل لامين يامال وباو كوبارسي مع برشلونة، ولينارت كارل مع بايرن ميونخ، بجانب مواهب أخرى تستعد لخوض تجربتها الأولى في البطولة.



ومن بين هذا الجيل، تبرز 5 مواهب شابة مرشحة للظهور بقوة خلال المونديال، نستعرضها في السطور التالية:



جيلبرتو مورا



يأتي المكسيكي جيلبرتو مورا، لاعب تيخوانا، في مقدمة المواهب المنتظرة خلال كأس العالم 2026، إذ يعد أصغر لاعب في قوائم المنتخبات المشاركة بعمر 17 عاماً.



وأصبح مورا أصغر لاعب يبدأ مباراة ويسجل هدفاً في الدوري المكسيكي الممتاز، بعدما حقق ذلك في أغسطس 2024 بعمر 15 عاماً فقط، قبل أن يصبح في يناير 2025 أصغر لاعب يشارك مع المنتخب المكسيكي الأول وهو في سن 16 عاماً.



وشارك اللاعب الشاب بشكل أساسي مع منتخب المكسيك المتوج ببطولة الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف عام 2025، وهي البطولة الخاصة بمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وسط متابعة من أندية كبرى، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.



يان ديوماندي



يظهر الإيفواري يان ديوماندي، البالغ 19 عاماً، بوصفه أحد أبرز الأسماء المنتظرة مع منتخب كوت ديفوار، بعد مستواه مع لايبزيغ الألماني.



وانتقل ديوماندي إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة، وخاض تجارب مع كولورادو وشارلوت في الدوري الأمريكي، قبل الانتقال إلى ليغانيس الإسباني عام 2024، ثم التوقيع مع لايبزيغ بعدها بعام.



وانضم ديوماندي إلى منتخب كوت ديفوار الأول، وخاض مباراته الدولية الأولى، كما شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.



إندريك



ينتظر البرازيلي إندريك، البالغ 19 عاماً، فرصة لإثبات نفسه في كأس العالم 2026، بعد إنهاء الموسم بصورة قوية مع ليون الفرنسي.



وتألق إندريك سابقاً بقميص بالميراس قبل الانتقال إلى ريال مدريد باعتباره أحد أبرز المواهب البرازيلية، لكنه واجه بداية صعبة مع الفريق الإسباني، قبل خروجه معاراً إلى ليون واستعادة مستواه.



وجاء اختيار إندريك ضمن قائمة البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي، ليكون ضمن مجموعة هجومية تضم أسماء بارزة مثل نيمار وفينيسيوس جونيور ورافينيا، إلى جانب رايان صاحب الـ19 عاماً، الذي قدم مستويات مميزة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي.



إبراهيم مباي



يدخل السنغالي إبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان، البطولة بعدما أصبح أصغر لاعب من بلاده يسجل في كأس الأمم الأفريقية، عندما ساعد المنتخب على الوصول إلى النهائي وهو في عمر 17 عاماً.



وبدأ مباي مشواره من أكاديمية باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة في الدوري الفرنسي بعمر 16 عاماً عام 2024.



وحصل اللاعب صاحب الـ18 عاماً على فرصة أكبر مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي، كما شارك في دوري أبطال أوروبا مع النادي الفرنسي.



كيندري بايز



يعد الإكوادوري كيندري بايز، صاحب الـ19 عاماً، من أبرز عناصر منتخب بلاده قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان تشيلسي قد توصل لاتفاق مع إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري عام 2023 للتعاقد مع كيندري بايز، وانضم اللاعب إلى النادي الإنجليزي بعد بلوغه 18 عاماً في 2025، قبل أن ينتقل معاراً إلى ستراسبورغ الفرنسي ثم إلى ريفر بليت الأرجنتيني.

وقد يساعد ظهور بايز بمستوى مميز في كأس العالم على تعزيز فرصه داخل الكرة الأوروبية، خاصة مع امتلاكه مهارات في المراوغة وتغيير الإيقاع والانطلاقات الهجومية.